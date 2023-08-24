兩岸關係逐漸「脫鉤斷鏈」 陸委會：不期待中方貿然中止ECFA

陸委會發言人詹志宏說，中國利用手段施壓台灣是「損人不利己」，不期待中方貿然把ECFA協議中止。（記者陳鈺馥攝）

2023/08/24 19:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台實施經濟制裁、外交打壓等各種手段，更揚言中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。有人形容兩岸關係已逐漸產生「脫鉤斷鏈」，兩岸民心越走越遠。對於兩岸關係的前景，陸委會發言人詹志宏今天（24日）說，中國利用手段施壓台灣是「損人不利己」，不期待中方貿然把ECFA協議中止。

詹志宏指出，中共利用農漁產品突然中斷進口，觀光產業把觀光客捏著不放，不讓中國觀光客來，並施壓台商等等，這些施壓結果是「損人不利己」。在一直不能改善之下，我方已發展出因應方法，例如開發其他替代觀光客源，中國不放中生來台，很多學校招收港澳生、外籍生，學生來源也擴充了。在農漁產品方面，農業部幫農民開拓市場，已有些成效。

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詹志宏強調，中國利用手段施壓台灣是損人不利己，兩岸之間高度相互依賴，關於有人提出「脫鉤斷鏈」的疑慮，就是因為中國連協商談判都用一堆理由阻止。

對於中國商務部發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，揚言未來將依相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠。中國國台辦近日也表態，台灣違反了ECFA條款，國台辦支持相關部門將採取的措施。

詹志宏說，ECFA是遵循世界貿易組織（WTO）精神，當年兩岸都加入WTO，希望兩岸貨品關稅和非關稅障礙能夠逐步實現。既然內部相關協議已經生效，有意見就應在機制下提出，雙方尋求解決意見分歧，而不是貿然中止。

「全世界都沒驗到蟲，只有那一顆有蟲，這個說不過去！」詹志宏說，若一顆、兩顆有問題，可經過兩岸協議來尋求解決方法，心平氣和推動兩岸貿易，ECFA不是只有台灣受益，ECFA是兩岸互蒙其利，不期待中方貿然把ECFA協議中止。

關於中國揚言中止ECFA，外交部近日重批「中國是把兩岸經貿武器化」，目的就是要干預台灣明年總統大選；詹志宏認為，已經不只一次表達中共一定會介入台灣選舉，很多作為都是針對性的，不是對一般性事項有意見，所作所為就是這個目的。

詹志宏呼籲，兩岸關係建立相當不容易，不忍遭受到一些折損，或有「脫鉤斷鏈」事情發生，更不希望兩岸關係淡化，希望中國不要用威逼利誘方式，強迫台灣選民去順應中國的期待。

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