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9/14訪美 侯友宜：向美國友人說明當選後要做什麼

國民黨總統參選人侯友宜9月14日將啟程訪美。圖為新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議以「AI∞教育」為主軸，市長侯友宜在會議上發布全國首套大數據辦學分析系統。（記者黃子暘攝）

國民黨總統參選人侯友宜9月14日將啟程訪美。圖為新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議以「AI∞教育」為主軸，市長侯友宜在會議上發布全國首套大數據辦學分析系統。（記者黃子暘攝）

2023/08/24 16:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜9月14日將啟程訪美，有關訪美課題，他今日下午受訪時表示，美國是台灣長期堅定的盟友，9月中旬他赴美訪問將拜訪美國國會議員、AIT理事主席羅森柏格與僑界，同時也會發表演說，他將向美國友人說明當選總統後要做什麼。

媒體詢問，訪美期間是否會與駐美代表蕭美琴會面？侯友宜沒有正面回應，只說詳細規劃出來後，會再對外說明。

至於媒體詢問何時請假參選，以及訪美經費是否由新北市政府預算支應，侯友宜只說，自己一定會按照相關規定辦理，至於訪美經費一律由競選辦公室支付。

此外，針對日本政府排放核廢水，侯友宜表示，核廢水排放一定要公開透明，並以國際高標準做科學驗證，再傾聽外界聲音，然後才做進一步決定。

有關新北市火化場近日傳出弊案，侯友宜表示，自己擔任新北市長，向來主動積極查處弊案，而且只要發現有弊，絕對立即法辦，本案是經新北市殯葬處發現後主動通報廉政署與地檢處。

針對民眾黨總統參選人柯文哲稱，不排斥在野陣營以民調方式進行整合，侯友宜也沒有正面回應，只強調國民黨會凝聚所有的力量，一起面對人民的痛苦，解決人民的問題，讓做不好的民進黨下台。

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