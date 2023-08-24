發文紀念823砲戰誤植為1947年 柯文哲：雖是小編寫的我要負責

柯文哲昨日在臉書發文「感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障」，卻把823戰役寫成1947年，遭網友砲轟。對此，柯文哲今日受訪表示，打成1947年他自己要負責任，是最後他自己沒有檢查到。 （記者羅沛德攝）

2023/08/24 15:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕柯文哲昨日赴台北圓山忠烈祠緬懷823戰役陣亡將士，追思完畢後在臉書發文「感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障」，卻把823戰役寫成1947年，遭網友砲轟。對此，柯文哲今（24）日受訪表示，打成1947年他自己要負責任，是最後他自己沒有檢查到。

柯文哲今日於「全民參與2.0 四葉草運動啟動記者會」會後受訪表示，他發出去的臉書文最後都是他自己看的，他讀過去也沒有發現錯誤，「這個我自己要負責任，雖然是小編寫的，但最後我自己沒有檢查到」，他記得823砲戰發生於民國47年，是在他出生前1年。

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柯文哲今日也於記者會中提出「壯世代政策」，主張既然人類生命延長了，就應讓人們健康地活在社會上，還是一樣可以工作、遊戲，如果年長者能回到社會與職場，不只靠退休金生活，會變得更敢花錢，進而使整個社會經濟蓬勃發展。

柯文哲表示，台灣的大學資源應該被拿出來重新使用，讓長者可以活到老學到老，並且提供職業技能相關課程，柯也援引日本與南韓為例，兩國65歲以上尚在工作的比例高達30%，台灣卻僅有6%，在少子女化、高齡化時代，台灣應該革命性地改變對年長者的想法。

柯文哲也主張，「老人」是負面詞彙，「樂齡」、「銀髮」也只是包裝過的刻板印象，應該要改稱「壯世代」，台灣應從建立和諧地社會開始，改變對老人或銀髮族的刻板印象，並進一步調整法規，讓社會重新塑造（re-modeling），政策也應從「扶弱」改為減少「需被扶」的人口比例。

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