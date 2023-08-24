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昨稱未規劃侯訪美今競辦公告行程 新北秘書處長：新聞常跟事實有差距

饒慶鈺昨說秘書處未規劃侯友宜9月至年底公務出訪行程，今日侯友宜競選辦公室卻公告訪美行程，且媒體報導饒慶鈺也將陪同，讓許多市議員感到不滿，輪番質詢饒慶鈺。（記者黃子暘攝）

饒慶鈺昨說秘書處未規劃侯友宜9月至年底公務出訪行程，今日侯友宜競選辦公室卻公告訪美行程，且媒體報導饒慶鈺也將陪同，讓許多市議員感到不滿，輪番質詢饒慶鈺。（記者黃子暘攝）

2023/08/24 16:27

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市議員張錦豪昨（23）日質詢要求市府秘書處說明，新北市長侯友宜9月到年底是否有出訪行程，秘書處長饒慶鈺答詢說「公務行程秘書處未有規劃」，侯友宜競選辦公室今（24）日旋即公布9月訪美行程，媒體報導稱饒慶鈺將陪同。張錦豪今日再度質詢饒慶鈺，問饒9月是否訪美，饒慶鈺稱，秘書處無今日報載規劃，「新聞常跟事實是有差距的」。

張錦豪氣憤表示，今日報導與侯競辦公布的行程形同打臉昨日饒慶鈺答詢內容，質疑出國行程遮遮掩掩，難道很丟臉？難道未來要了解市政都要問競辦、記者？張錦豪又問饒慶鈺是否將在9月訪美，否則應該發布更正函，要求媒體更正。

饒慶鈺答詢稱，新聞報導是報導，侯友宜訪美行程並非由秘書處規劃，她「無從報告」，仍堅持昨日答詢內容「公務行程秘書處未有規劃」，並稱新聞報導通常都跟實情、事實有差距。

民進黨市議員李宇翔質詢饒慶鈺，要求她回答7月31日至8月2日人是否在日本？是否依規定請假？饒慶鈺答詢，質詢內容如與公務無關，她不一定要回答，李宇翔怒斥饒慶鈺不適任處長，應該馬上辭職。

民眾黨市議員陳世軒質詢饒慶鈺，問她請假是否需報人事處？人事處長林正壹搖頭，饒慶鈺卻答說她要、她有，現場民進黨議員見狀譁然指責。陳世軒並質詢林正壹，若侯友宜到外縣市行程卻無請假紀錄，是否代表使用排休假？林正壹認同，陳世軒隨即質疑，這等同侯友宜在週一至五排休，到外縣市跑選舉行程，卻用市政交流做為框架，要求人事處提供侯友宜請假紀錄與未來一個月「預判」請假紀錄。

民進黨市議員黃淑君質詢林正壹，侯友宜今年已經出訪20幾天，是否已經開始扣薪？並要求林正壹提供侯友宜請假紀錄。林正壹答詢，侯友宜前年、去年各保留20天假，今年有30天假與7天事假，共77天假可運用，尚未開始扣薪，但侯友宜請假資料數個人隱私，未經同意不便提供。

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