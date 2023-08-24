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朱立倫：願與柯文哲坐下來談 黨內母雞小雞一定團結

朱立倫（左）在草屯鎮朝清宮強調，願與柯文哲坐下談共同關心的議題。（記者陳鳳麗攝）

朱立倫（左）在草屯鎮朝清宮強調，願與柯文哲坐下談共同關心的議題。（記者陳鳳麗攝）

2023/08/24 15:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨主席朱立倫，今天到草屯鎮為「母雞」侯友宜和「小雞」南投縣立委馬文君拉票，被媒體問到侯柯民調整合說時，強調可與柯坐下來談共同關心議題和選舉合作，另也指高雄市郭台銘與該黨提名立委合掛看板的照片是合成，黨籍立委與侯友宜的聯合看板都會一一上架。

朱立倫下午到主祀媽祖的草屯鎮朝清宮參香，宮方為他披上主祭官綵帶，由他主祭並行三獻禮，除了為烏溪線尋求連任的立委馬文君拉票外，也為侯友宜拉票，強調侯在新北市長5年都是第一名市長，能力足以帶領國家，現場也與馬文君、黨籍民代等人手牽手高喊「侯友宜凍蒜」。另朱立倫也與馬文君等人到草屯行政園區活動中心參加婦女座談，幫侯、馬兩人拉票。

由於高雄市今天掛出郭台銘與國民黨提名的5名立委參選人的大看板，朱立倫表示，這面大看板的照片不是合照而是「合成」，黨籍立委與總統候選人侯友宜都有聯合看板，且陸續上架中，而國民黨最終一定會團結一致，母雞帶小雞，小雞挺母雞。

今天上午柯文哲被問到侯友宜與柯文哲的民調整合說，媒體詢問朱立倫「對柯文哲說由民調高的選總統的看法」時，他立即反駁「柯主席沒有這樣說吧！」，並稱柯文哲只說「歡迎同學（指朱與柯是台大同屆同學）坐下來談！」

朱立倫強調，他很願意跟柯文哲坐下來談，就共同關心的議題、兩岸和平、如何在立委等選舉議題，好好地溝通討論。

朱立倫（前排左3）24日下午到草屯鎮朝清宮，向主祀的媽祖參香。（記者陳鳳麗攝）

朱立倫（前排左3）24日下午到草屯鎮朝清宮，向主祀的媽祖參香。（記者陳鳳麗攝）

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