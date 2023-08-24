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疑遭灌殭屍帳號！中市議員江肇國臉書 1晚暴增5000人追蹤

甫慶祝臉書破2萬追蹤，江肇國今發現粉專追蹤數竟一夕多5000人。（圖擷自江肇國臉書）

甫慶祝臉書破2萬追蹤，江肇國今發現粉專追蹤數竟一夕多5000人。（圖擷自江肇國臉書）

2023/08/24 15:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕代表民進黨參選台中市立委中西東南區的市議員江肇國，昨天才剛慶祝臉書粉專破兩萬人追蹤，不料今天他發現臉書追蹤數竟在過了一個晚上後暴增5000人追蹤，查詢追蹤帳號多是國外帳號，疑遭灌入殭屍帳號，恐影響實際觸及率，江肇國說，經營臉書均一步一腳印，盼有心人不要再這樣做。

江肇國說，長期以來經營臉書粉專均是以實際選民服務或是個人感受發文，他的粉專追蹤數或許比起空戰厲害的政治人物追蹤數來說並不算多，但每個追蹤數都是一步一腳印經營而來，累積不錯的粉絲黏著度。

江肇國說，昨天才剛跟辦公室同仁慶祝粉專破2萬人追蹤，沒想到才過一天，今日他的粉專竟暴增5000人追蹤，令他傻眼。

江肇國說，大家都知道這年代買殭屍帳號的追蹤，只會降低觸及真實用戶的機率，以前他未曾做過，現在更不會買殭屍帳號，質疑粉專遭人刻意買殭屍帳號，企圖影響觸及率；他不清相關人士的企圖，但盼勿再利用這種手法影響別人粉專經營。

江肇國臉書底下也有不少網友提醒，可能遭有心人灌帳號後，未來再攻擊江肇國花錢買網軍的形象；另有人說，先灌殭屍帳號隔一陣子再退出，就能塑造出大量退粉的不利印象，紛提醒他早點防範因應。

江肇國臉書粉專疑遭灌殭屍帳號，帳號多是不明的外國帳號。（江肇國提供）

江肇國臉書粉專疑遭灌殭屍帳號，帳號多是不明的外國帳號。（江肇國提供）

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