街頭掛看板挺「郭台銘」？高市5國民黨立委參選人急澄清

郭董與5位國民黨高雄立委參選人巨幅看板，今上午出現在高市三民區。（記者許麗娟攝）

2023/08/24 14:54

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區今出現大幅看板，上頭是國民黨5名立委參選人和鴻海創辦人郭台銘的合照，內文則標示「高雄讚出來」、「郭台銘、強力支持」，並署名主流民意大聯盟。過往民眾頗多好奇，「郭台銘要參選嗎？」、「是選邊站了嗎……？」。

與郭董同框的國民黨5名立委參選人下午齊聚高市黨部，強調事先都不知情，謝謝任何人支持，但唯一支持國民黨總統參選人侯友宜。國民黨高市黨部主委黃昭順則指出，該看板已造成支持者混淆、以及國民黨困擾。

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黃昭順笑說，自己不在看板上，所以對肖像權無權置喙，但會跟律師研究是否該請出資者下架。她同時透露，看板上的立委參選人照片多來自網路或臉書，有參選人抱怨用的照片太醜、有的還是8年前的照片。

該看板疑似今早上出現在三民區九如與光武路口旁，因郭台銘近期動作頻頻，被外界解讀可能宣布獨立參選，引起地方議論。

5名被放上看板的國民黨立委參選人包括曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅與李明璇。地方人士解讀，看板上的參選人都曾在郭台銘到高雄時碰過面、或者郭董後來親自拜訪，如今被與郭董同框，引發許多聯想。

被與郭台銘同框的5位國民黨高市立委參選人，今由高市黨部主委黃昭順陪同澄清，強調唯一支持侯友宜。（記者王榮祥攝）

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