批蔡政府能源政策錯誤 國民黨團：執政8年留下最大爛尾樓

國民黨立法院黨團24日舉行「蔡政府執政留下的最大爛尾樓～錯誤的能源政策！」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/08/24 13:45

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今（24）日舉行記者會，批評蔡政府「2025非核家園」是錯誤的能源政策，封存核四損失2828億元、台電累積虧損3077億元，都由全民買單，不但造成台電瀕臨破產，推行綠電也引發多起弊案，貪腐處處可見，這是執政8年來留給中華民國最大的爛尾樓，將是下一任政府棘手的爛攤子。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府擁抱非核神主牌，造成失衡的電力結構配比，台電必須購買昂貴的液化燃氣，再生能源達不到20%目標，還處處發生貪腐弊端、官商勾結臭不可聞。更重要是，人民還得面臨缺電和漲電價的待遇，工業產業因為用了台電骯髒的電，必須面臨課徵碳邊境關稅，喪失競爭力。

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曾銘宗指出，蔡英文當選總統前，在2015年9月曾表示：「在用電需求持續增加的前提下，未來絕對不會遇到缺電問題。」但事實上，蔡政府上任7年多，全台共發生5次大停電；電價部分，蔡總統在2016年2月曾說，「電價在我們預估的10年內，不會有大幅上漲的可能。」但在蔡總統任內已漲了3次電價。

曾銘宗說，蔡政府執政8年，留給中華民國最大的爛尾樓包括：封存核四損失2828億元、台電截至今年6月底，累積虧損3077億元，這些都由全民負擔；未來缺電是國安問題，影響國家生存發展；缺電會影響160萬家中小企業生存發展，以及2300萬人民用電權益；「綠能你不能，處處是貪腐！」

國民黨團書記長謝衣鳯表示，美國商會6月發表的「台灣白皮書」中提到，台灣從決定逐步廢核以來，未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發，以及更加依賴液化天然氣；但令人憂心的是，台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。

謝衣鳯說，2025非核家園政策，規劃再生能源占比要達到20%，但根據經濟部能源局發電量佔比表，到了2025年再生能源僅達到15.27%，無法達到預期。而2022年核電佔比9.1%，2025年要完全歸零，看來也不可行。目前倚賴的燃煤與燃氣，尤其液化天然氣價格相當昂貴，是否隨時要面對缺電和電力不穩的問題？

國民黨團副書記長吳怡玎表示，台電每度電的碳排，從2005年的0.555%，降到去年的0.495%，只下降11%，而世界主要國家排碳系數平均0.436%。若電力產生的碳排無法降低，要如何跟全世界競爭？

「唯一解方只有核能，全世界減碳趨勢朝向核能。」吳怡玎指出，因為核能電力排碳係數接近零，台灣只要有多10%的核能，就能輕鬆將現有電力排放碳係數降到0.45%左右，讓產業更具競爭力。

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