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民進黨高層：「三腳督」恐分裂投票 賴清德續拚拉抬立委

民進黨高層坦言，總統選舉「三腳督」對區域立委選情仍是不容樂觀的因素，一定會有分裂投票。（資料照）

民進黨高層坦言，總統選舉「三腳督」對區域立委選情仍是不容樂觀的因素，一定會有分裂投票。（資料照）

2023/08/24 13:37

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德目前呈現領先態勢，惟民進黨高層坦言，總統選舉「三腳督」對區域立委選情仍是不容樂觀的因素，一定會有分裂投票，但總統聲勢還是能有效帶動立委選情與政黨票，目前就是儘可能讓總統選情往前衝。

黨內高層指出，民進黨剛開始做區域立委選舉民調，沒有太多參考資料，但總統選舉若是「三腳督」對區域立委選情也是不容樂觀的因素，在兩者沒有「對齊」的情況下，一定會有結構上的分裂投票。然而，民眾黨現在無暇他顧，他們的區域立委提名雷聲大雨點小，目前看來也不會有太多提名。

黨內高層指出，總統候選人分3家，但區域立委一對一情況下，對其他黨不見得是有利因素，4年前很多平分秋色或劣勢的地方，明顯因為總統的聲勢被帶動，因此民進黨目前要盡可能讓總統選情往前衝，進而帶動區域立委與政黨票。

黨內高層表示，現階段就是鼓勵各選區立委參選人去衝，最後在席次最大化考量下區分重點區域強力輔選。他說，今年立委選舉特別的是，外界雖覺得民進黨紛紛擾擾，但還是最快完成提名的，反而是藍白在部分選區人選難產，在人選還沒確定下，選戰節奏真的會比較慢。

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