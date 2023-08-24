蔡英文無畏中國軍演赴金門紀念823 黃澎孝：堪比澤倫斯基

蔡英文總統昨前往金門主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮。（資料照）

2023/08/24 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨赴金門紀念823之際，中共昨日再度發布軍演消息，指砲兵分隊將於8月24至25日在福建省沿海興化灣海域展開實彈射擊訓練。對此前國大代表黃澎孝表示，蔡英文以總統之尊和三軍統帥的身分，在中國火砲射程內，簡直堪比澤倫斯基般的勇氣十足。他更直言，別以為勾結幾個台軍敗類，隔海一搭一唱，就能夠「裡應外合」的嚇倒勇敢的台灣人好嗎？

黃澎孝在臉書PO文表示，在8月19日中國東部戰區宣佈要進行所謂「全向圍台軍演」時，退役少將栗正傑居然「驚稱」，此次環台軍演是一場「奇襲」，中國的嘴砲大軍接著以栗正傑的「驚恐」為梗，大肆吹噓「19日早上9點，東部戰區公佈了軍演信息，到了12點，中國軍機就抵達台灣周邊海域飛行」。宣稱「如果此次並不是軍演，而是一場實戰，開戰3小時之後，大陸軍機就到了台灣上空，台軍根本就沒有任何反應時間可言！」

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黃澎孝指出，政戰退役上校賴岳謙甚至在21日的《新聞大白話》節目中，還自以為是共軍發言人般的宣稱：這次中國軍演反而比「劃出軍演區」的威力還要大。因為「他什麼時候來、在哪舉行、到什麼時候結束，你都不知道，解放軍掌控所有的主動權」。事實上，一個號稱堂堂聯合國五常之一的「大國」，舉行演習怎麼可能像賴岳謙所說：「他想來，他就來了！」如此這般公然無視國際規則的無知野蠻行為？

黃澎孝續指，蔡總統823「竄訪」金門的行程，居然在前一天，就由總統府發言人林聿禪公開在記者會上全盤「洩密」了！蔡英文以台灣總統之尊和三軍統帥的身分，在中國火砲射程內，從容不迫的活動行程，簡直堪比烏克蘭總統澤倫斯基般的勇氣十足，絲毫不給軍演中的解放軍一丁點面子啊。

黃澎孝直言，這意謂著中國演戲般的軍演，不但台灣的總統沒在怕！台灣人民連最敏感的股民也都沒有在怕的啦！別以為勾結幾個台軍敗類，隔海一搭一唱，就能夠「裡應外合」的嚇倒勇敢的台灣人好嗎？

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