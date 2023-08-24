核四已公投決定不重啟 柯文哲：就算公投過 電不夠就是不夠

柯文哲今日表示，就算公投過了，電不夠就是不夠，還是要誠實面對問題。（記者羅沛德攝）

2023/08/24 13:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲日前數度表態，台灣若要台積電，恐怕無法不接受核四。經濟部昨日重申台積電已加入宣示使用100%再生能源的RE100，且核四已經公投決定不重啟。對此，柯文哲今（24）日表示，就算公投過了，電不夠就是不夠，還是要誠實面對問題。

柯文哲今日於「全民參與2.0 四葉草運動啟動記者會」會後受訪表示，電不夠就是不夠，就算你公投過了，其實下任台灣總統最重要的事情，就是誠懇、誠實地面對台灣要面對的問題。

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柯文哲表示，台灣怎麼會沒有缺電，他當市長時很清楚，東區門戶計畫有28棟大樓被限電，還是要很誠實地去面對台灣要面對的問題，2025台灣沒辦法做到非核家園，做不到就是做不到，就誠實面對問題，看怎麼解決，每天喊口號，問題也沒有解決。

此外，針對柯文哲日前稱，歐盟的一些人對他說台投資都延到明年1月以後，經濟部表示，2016年後僑外資投資台灣已超過新台幣2兆元。對此，柯文哲今日回應，他每次講什麼，當然政府一定要反駁，面對問題是解決問題的第一步，質疑經濟部要不要統計去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台後的變化，裴洛西來台後，大家就開始緊張了，「大家都知道真相，你就不要故意去粉飾」。

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