賴清德副手人選不設限 民進黨高層：要能輔佐國政更順暢

民進黨內參民調在趨勢上賴依然維持領先，並因年輕人表態率變高而微幅上揚，民眾黨參選人柯文哲則下滑，但國民黨參選人侯友宜仍是「老三」。 （資料照）

2023/08/24 13:01

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統大選藍白陣營大亂鬥，主打穩健的民進黨總統參選人賴清德近來在幾份坊間民調支持度突破4成。據了解，民進黨內參民調未如媒體發布的有利，但在趨勢上賴依然維持領先，並因年輕人表態率變高而微幅上揚，民眾黨參選人柯文哲雖有下滑，國民黨參選人侯友宜仍是「老三」。

在副手人選部分，民進黨高層表示，思考上沒有黨內或黨外的限制，要考量的不是對選舉加分而已，而是如何輔佐賴清德國政運作得更順暢，將尋求全面性互補的合適人選，並配合其他客觀條件。舉例來說，外界點名的駐美代表蕭美琴、前文化部長鄭麗君、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃等人，目前都有其他職務，這都是需要處理考量的。

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民進黨高層指出，民調的各種調查途徑如手機、市話、簡訊等都有其不同傾向，題目設計上也會對結果有影響，單一數字都是參考用，根據民進黨內掌握的民調，賴清德目前尚未如媒體發布的民調數字這麼有力且樂觀，但趨勢是一致的，只要滿意度沒有超過50%，都仍要戒慎恐懼地面對，沒有人會因為民調高過度樂觀。

該高層分析，去年底民進黨氣勢到達谷底，但在內閣改組、黨內興革後，重振旗鼓的作為也凝聚在3月南投立委蔡培慧補選的勝利，確立賴在總統選舉的優勢地位；517國民黨徵召則是更大結構的轉變，侯友宜面臨雪崩式下跌，藍營支持者流向柯文哲，侯柯呈現交叉，至今柯文哲都位居第二，侯還是老三。

黨內高層指出，賴清德出訪回國後，國際都會肯認他是可信賴、性格沉穩、不挑釁、適格的總統候選人，賴在黨內民調也有微幅上揚，並以年輕人居多，研判是從過去不表態的支持者轉過來，但目前不表態率仍有15至20%，綠營支持者集中度、黏著度雖高，但還是必須持續經營投票動力，中間選民更是希望追求的目標。

該高層說，716民進黨全代會、凱道遊行後柯文哲民調下修，包含厭女、柯粉攻擊、北流、新竹市長高虹安等爭議都有影響；侯友宜則因鴻海創辦人郭台銘的牽制有點止跌，但是否回升是個問號。他強調，藍白陣營的整合有程度上的不可預測性，民進黨必須用最壞打算做最好準備。

黨內高層表示，賴清德9月初起將陸續公佈「國家希望工程」政見，畢竟民進黨是執政黨，希望提出的不只是幾句口號，而是真正可以被實現、具可行性與可及性的目標追求，至少會有5場活動，每場都會提出大方向或某個領域的政策。

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