為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

郭台銘力邀侯柯談 柯文哲：最近喝咖啡會心悸

柯文哲今日表示，人與人之間不要怕溝通，不過他最近發現喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。（民眾黨提供）

柯文哲今日表示，人與人之間不要怕溝通，不過他最近發現喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。（民眾黨提供）

2023/08/24 12:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕隨著2024總統大選戰況愈來愈激烈，各界相當關注國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，與鴻海集團創辦人郭台銘整合的進度。郭台銘上週更是力邀侯、柯二人與他喝咖啡談談。對此，柯文哲今日表示，人與人之間不要怕溝通，不過「他最近發現」喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

柯文哲表示，郭台銘身為國際大企業家，一定有其視野，他在國際經濟領域一定不會贏過郭台銘，人與人之間不要那麼怕溝通，喝茶、講話有什麼關係，不過他發現最近喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

對於與國民黨談「藍白合」，柯文哲認為，繼李登輝與黃信介在1990年開過國是會議後，已經30餘年沒有針對國家重大問題坐下來談，他認同談之後不會100％相容，大部分情形還是會有爭議，但爭議會減少很多，對國內重大爭議，本來就要建立溝通的文化。

被問到是否會與侯友宜透過民調整合，柯文哲表示，台灣的選民有智慧，最後總會想出解決辦法，歷次的選舉都是這樣，什麼事都有可能，要先從溝通開始，若不溝通，後面有什麼好講的。

柯文哲也說，他與國民黨主席朱立倫早在40年前就認識了，溝通上沒有什麼問題，而不管是喝咖啡、喝茶、喝果汁，各方的幕僚、主帥都認識，不必再找協辦機關。

另一方面，近期幾份民調顯示，柯文哲在較有優勢的年輕族群中，支持度也有下滑跡象，柯文哲表示，民調高高低低跟股票一樣，本來就是預料中的事，他們還是把選舉當作改變政治文化的社會運動，期望在選舉提出新的主張、正確的主張，讓大家面對台灣要面對的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
糗！ 柯文哲致敬823砲戰 年份寫成1947
2023/08/24 05:30

糗！ 柯文哲致敬823砲戰 年份寫成1947
謝國樑、謝立功吃壽司 盼郭柯侯3人早點喝咖啡
2023/08/23 23:36

謝國樑、謝立功吃壽司 盼郭柯侯3人早點喝咖啡

一機在手事事順手？小心pay出資安問題
自由爆新聞》賴民調破4成「柯連續跌」！2族群藏「關鍵密碼」
2023/08/23 20:30

自由爆新聞》賴民調破4成「柯連續跌」！2族群藏「關鍵密碼」
何時宣佈參選總統？郭台銘：不久的將來會告訴大家
2023/08/23 15:57

何時宣佈參選總統？郭台銘：不久的將來會告訴大家

中保無限+ 全新推出家庭守護服務
侯競辦發言人認在野合作需「因緣俱足」坦言三隻小豬一起咖啡確實有點難
2023/08/21 12:38

侯競辦發言人認在野合作需「因緣俱足」坦言三隻小豬一起咖啡確實有點難
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播