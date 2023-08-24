郭台銘力邀侯柯談 柯文哲：最近喝咖啡會心悸

柯文哲今日表示，人與人之間不要怕溝通，不過他最近發現喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。（民眾黨提供）

2023/08/24 12:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕隨著2024總統大選戰況愈來愈激烈，各界相當關注國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，與鴻海集團創辦人郭台銘整合的進度。郭台銘上週更是力邀侯、柯二人與他喝咖啡談談。對此，柯文哲今日表示，人與人之間不要怕溝通，不過「他最近發現」喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

柯文哲表示，郭台銘身為國際大企業家，一定有其視野，他在國際經濟領域一定不會贏過郭台銘，人與人之間不要那麼怕溝通，喝茶、講話有什麼關係，不過他發現最近喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了。

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對於與國民黨談「藍白合」，柯文哲認為，繼李登輝與黃信介在1990年開過國是會議後，已經30餘年沒有針對國家重大問題坐下來談，他認同談之後不會100％相容，大部分情形還是會有爭議，但爭議會減少很多，對國內重大爭議，本來就要建立溝通的文化。

被問到是否會與侯友宜透過民調整合，柯文哲表示，台灣的選民有智慧，最後總會想出解決辦法，歷次的選舉都是這樣，什麼事都有可能，要先從溝通開始，若不溝通，後面有什麼好講的。

柯文哲也說，他與國民黨主席朱立倫早在40年前就認識了，溝通上沒有什麼問題，而不管是喝咖啡、喝茶、喝果汁，各方的幕僚、主帥都認識，不必再找協辦機關。

另一方面，近期幾份民調顯示，柯文哲在較有優勢的年輕族群中，支持度也有下滑跡象，柯文哲表示，民調高高低低跟股票一樣，本來就是預料中的事，他們還是把選舉當作改變政治文化的社會運動，期望在選舉提出新的主張、正確的主張，讓大家面對台灣要面對的問題。

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