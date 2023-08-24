怒批柯文哲「新政治」 簡舒培：被「腥政治」抹得臭不可聞

台北市議員簡舒培。（資料照）

2023/08/24 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨23日怒批柯文哲在台北市長任內密會財團與中國企業高層，甚至公私不分酬庸親友，讓「富三代」走後門進市府實習，對此民進黨台北市議員簡舒培在臉書PO文表示，「公開透明」的招牌，已被柯文哲一腳踢開，被「腥政治」抹得臭不可聞！

簡舒培在臉書PO文表示，柯文哲以素人政治、白色力量踏入政壇，更提出清廉、公開透明等主張，原本民眾還期待他的「新政治」能為台灣政壇帶來新氣象，結果柯文哲上任後，市府成員密會財團行程不斷，2017年就接連爆出時任市府顧問蔡壁如密會遠雄董事長趙藤雄，2018年市府更自爆柯文哲的高中同學李文宗在擔任市府顧問時和遠雄代表密會喬蛋。

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簡舒培指出，2019年8月民眾黨成立，從成立之前，柯文哲就更變本加厲，多次要求台北市政府產發局幫忙安排與財團密會，議員質詢時要求他提供行程，卻通通拿不出來，當這些密會事蹟被揭露時，還會爆氣質問質問「怎麼拿到資料」。而在民眾黨成立之後，柯文哲更是直接不演了，多次被媒體直擊與財團企業老闆吃飯、私會，2022年甚至還在五星級飯店宴請中國企業代表。

簡舒培續指，柯文哲曾說，要跟他見面只能到台北市政府吃便當、說自己有亞斯伯格症「吃完飯一個都不記得」，結果從政這8、9年來，不斷被目擊與財團企業老闆在五星級酒店密會，從「市府吃便當」變成了「飯店刀叉吃人肉」、用市府公帑和中企高層把酒言歡。

簡舒培直言，柯文哲以公開透明當政治招牌，結果廉政公約跟柯P認同卡，通通都是「那個已經沒用了」，更直接公器私用，拿市府資源為成立民眾黨串接財團密會，用市府資源來餵養民眾黨成長，現在還想用這套臭不可聞的「腥政治」來選總統。

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