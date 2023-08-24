分析在野「三隻小豬」各自問題 邱毅：民眾由期待轉為討厭

前立委邱毅發文分析郭台銘（左起）、侯友宜、柯文哲身上最大的問題，並指民眾對三隻小豬已由期待轉變為討厭，甚至有不少人認同大選已進入垃圾時間，賴清德已經可以躺著當選。（本報合成，資料照）

2023/08/24 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近日以《三隻小豬》的童話故事為比喻，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起合作，打敗民進黨總統參選人賴清德這隻「大野狼」，引發外界熱議。前立委邱毅對此發文分析侯柯郭身上最大的問題，並指民眾對三隻小豬已由期待轉變為討厭，甚至有不少人認同大選已進入垃圾時間，賴清德已經可以躺著當選。

邱毅在臉書發文，針對侯柯郭身上最大的問題進行分析，他表示柯文哲面對的大危機是年輕選票流失，但柯似乎並無自知之明，還是像過去一像，吹牛不打草稿，成天說空話胡扯，頻頻失言，只批評沒對策，只攻擊沒邏輯，邱毅認為「無怪乎他的年輕支持者轉向賴清德，支持度明顯下滑」。

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邱毅指出，侯友宜背後有個國民黨支撐著，這就是他的基本盤，至少20%，可惜國民黨也像極了南明腐朽朝廷，高層被朱立倫和金小刀把持著，只要奴才不要人才，這也成了侯友宜的大包袱了。邱毅認為，國民黨最大的問題是老大心態，堅持只能坐定正位，再由他來挑選副手，你只能曲意逢迎，擦脂抹粉，不能有一丁點批評，美其名曰團結。

邱毅也指出，目前大家預測，明年1月13日大選結果揭曉，現在的領導層都得下台，因此跳船潮是難以避免的。並指在這種氛圍下即使侯友宜想去喝團結大咖啡，來個在野三人整合，也抵擋不了來自金小刀的阻力。但這尊瘟神，也是侯友宜三顧茅廬自己請來的，怨不得別人。

邱毅也表示，郭台銘真要邊緣化，甚至泡沫化了。他表示昨日郭的選舉動作做足，各媒體都有他的大幅廣告，但是他還是不宣布參選。邱毅認為，「選民本就沒有耐性，扭扭捏捏，猶抱琵琶半遮面，欲迎還拒，搞撲溯迷離，選民會由喜歡，期待，不耐，到討厭，最後漠然，就覆水難收，神仙難救了」。

邱毅也提到，他不知道郭台銘的決策幕僚是誰，但從四年前，他連沈富雄都敦請到總部請益，就可判定他的識人之明有大問題了。他也說9月13日就得登記連署，連署前要找副手，要組織後援會，諸事都待啓動。但郭台銘不宣布參選，這些都無法真的動起來。邱毅說「一鼓作氣再而衰三而竭，幾千年前曹劌論戰如此，現今又有何異？」

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