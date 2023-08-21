柯文哲稱「兩岸少提國與國」 邱臣遠重申：台灣自主兩岸和平

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨日接受媒體專訪指出，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」少提一點。（資料照）

2023/08/21 10:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨日接受媒體專訪指出，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」少提一點。針對此說法是否會擔心被抹紅、被批評矮化，民眾黨立委邱臣遠僅重申柯文哲過去提出的兩岸論述「台灣自主、兩岸和平」，在符合台灣自由、民主、主權底線的前提下，來尋求兩岸和平的對話，這部分已講得非常清楚。

邱臣遠表示，柯文哲與民眾黨競選2024大選的對外主張就是「台灣自主、兩岸和平」，台海的關係是在美中兩極對抗下、更大架構下的其中一個議題，不僅與台海、印太地區地緣政治有關，也會牽涉到全球經濟。

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邱臣遠指出，無論是經濟層面還是區域安全層面，他們都要在「台灣自主、兩岸和平」的原則下，推動兩岸間的互動交流，兩岸在政治上或許立場不同、或許會對立，但他們認為，經濟跟文化的交流必須要持續。

立委張其祿則認為，兩岸當然是特殊，有特別的關係，這是務實處理兩岸關係的態度，需要兩邊互相有諒解、交流，才能持續往前。

柯文哲昨日接受媒體專訪指出，在2018年與李登輝見面時，曾與李討論過「兩國論」的「特殊國與國關係」，當時李登輝告訴他，以後只要強調「特殊」，少提「國與國」。

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