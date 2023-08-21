打破三角督局面！民調：賴清德支持度4成3創歷史新高

台灣民意基金會今發表「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨總統參選人、副總統賴清德支持度來到43.4%，創個人歷史新高。（台灣民意基金會提供）

2023/08/21 09:55

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣民意基金會今（21）日發表「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨總統參選人、副總統賴清德支持度來到43.4%，創個人歷史新高。基金會董事長游盈隆認為，這不但是2024台灣總統選情的重要里程碑，也是歷史性的轉捩點；同時也打破「兩邊和大於第三邊」的三角形原理。

民調詢問：「2024台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您傾向支持誰？」結果發現：43.4%賴清德，26.6%柯文哲，13.6%侯友宜，10.2%尚未能決定，6.1%沒意見、不知道、拒答。賴清德領先柯文哲16.8個百分點，柯文哲又領先侯友宜13個百分點。

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游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，2024台灣總統選情已經發生巨變，賴清德支持度4成3，創個人歷史新高，比2019年同月蔡英文支持度更高出2個百分點，遙遙領先柯文哲與侯友宜。這不但是2024台灣總統選情的重要里程碑，也是歷史性的轉捩點。

游盈隆表示，和上個月相比，賴、柯、侯3人競爭態勢已完全不同，賴大幅增加7個百分點，扶搖直上，氣沖牛斗，有鯉魚躍龍門的架勢；柯略降1.2個百分點，續穩居第二，沒有太大損傷，但離第一越來越遠；侯大幅下滑6.6個百分點，宛如自由落體急速墜落，原本「穩輸情境」更加惡化。8月整體選戰情勢彷彿發生核爆一般，全面炸開，過去3位參選人支持度彼此相差不超過10個百分點的情況已成過去。

游盈隆認為，這是一個選戰新階段的開始，當人們意識到2024總統大選已進入一個全新的局面，選票正大量湧向賴清德，勢將全面顛覆人們對這場「三角督」選戰的既有認知，並對未來選情發展及其結果有新的想像。

游盈隆分析，事實上，當賴清德民意支持度飆上4成3，柯文哲與侯友宜各自只有2成7和1成4時，已打破「兩邊和大於第三邊」的三角形原理。一言以蔽之，三角督已成過去，選情已非三足鼎立，取而代之的是，「一強、一中、一弱」的競爭結構。這樣的結構能否持續到明年選舉投票日？有可能，但還是有變數。

民調訪問期間是2023年8月14～15日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98個百分點。

2024台灣總統選民的投票傾向：最近兩次比較。（台灣民意基金會提供）

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