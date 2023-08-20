中共再發動軍演 謝長廷批完全沒有正當性

旅美台灣學者翁達瑞教授（中）和駐日代表謝長廷（右2）、全日本台灣連合會會長趙中正（右）與日本台灣醫師連合會長宮田功健（左），在演講會後合影。（記者林翠儀攝）

2023/08/20 22:27

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕賴清德副總統出訪後，共軍在台灣周邊發動新一波的軍事演習，駐日代表謝長廷表示，賴副總統此次過境美國非常低調，中國若針對此事發動軍演完全沒有正當性，只會引起台灣反感。旅美台灣學者翁達瑞則表示，台灣做為主權獨立的國家，有權利選擇要交往的國際盟友，中共對台武力威脅，多年來共機終日在台灣外海騷擾台灣，台灣人應該給予譴責。

在日台僑團體「日本台灣醫師連合」和「全日本台灣連合會」，今天在東京舉辦台灣主權紀念演講會，邀請翁達瑞以「地緣與價值：美中對抗的台日選擇」為題發表演說，駐日代表謝長廷也到場致辭、聆聽。

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對於賴副訪美及美日韓三國領袖峰會後，共軍在台灣周邊舉行新一波的軍演，謝長廷在會後受訪時表示，這次賴副總統過境美國，表現得很低調很穩重，各界都有正面評價，所以中國軍演如果針對這件事，完全沒有正當性，只會引起台灣的反感。

他並表示，如果軍演是針對美日韓形成「小北約」的事情，那為何要在台灣周邊軍演，等於是「此地無銀三百兩」，因為本來美日韓的聯合聲明裡面，雖強調台灣海峽的穩定與和平，但未指名中國，中國現在軍演，正好承認自己（就是威脅），所以是很奇怪的做法。

至於美日韓未來可能定期舉行峰會及聯合演習，對台灣的意義，翁達瑞表示，過去這幾年國際情勢的演變，台灣的國際地位和國際局面未曾像現在這麼好過。美日韓之間的聯盟，台灣雖未正式浮上檯面，但在會談當中，台灣的安危、台灣的未來，台灣的軍事、經濟等各方面，也必然是這3個國家之間討論的重點。

他指出，這也就是說蔡英文總統一直強調沒有什麼台灣的問題，這是國際問題，不是台灣和中國之間的兩岸問題，有愈多的國家、亞太地區的盟友，站出來為台灣發聲，這是台灣的問題國際化，對台灣安全和民主保障都是更好的發展，應該樂觀其成。

在日台僑團體「日本台灣醫師連合」和「全日本台灣連合會」，今天在東京舉辦台灣主權紀念演講會，邀請旅美台灣學者翁達瑞教授發表專題演講。（記者林翠儀攝）

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