郭台銘要共軍繞台前問媽祖准不准 學者諷：媽祖也得先問習近平

鴻海集團創辦人郭台銘20日回到新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，兩岸和平不是只有金門和平宣言，要靠湄州媽祖。中國軍機繞台時一定會經過湄州的上空，「大陸的空軍弟兄，先問一下媽祖，我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意」。（記者羅沛德攝）

2023/08/20 20:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今日在新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，他談及兩岸和平不是只有金門和平宣言，要靠湄州媽祖。中國軍機繞台時一定會經過湄州的上空，「大陸的空軍弟兄，先問一下媽祖，我來轟炸台灣，我來打台灣，媽祖你有沒有同意」。學者批評，中國對台動武是中共中央軍委主席習近平決定，媽祖支不支持要先問過習近平，郭董完全不懂中華人民共和國的體制，也不懂中國宗教。

台灣教授協會會長陳俐甫今日受訪表示，中國的政治體制是由黨指揮政府，軍事決策是由中共中央軍委會處理，不會經過福建省政府或國務院宗教局，所以郭董根本不了解中華人民共和國，軍隊調動程序完全不會經過宗教局。

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陳俐甫指出，中國所有宗教、寺廟都歸宗教局管，軍事用兵不用經過宗教局，也不用經過福建省人民政府轄下的湄洲媽祖廟同意，中國要對台動武只需經過中央軍委會，媽祖是無法參與中共用兵決策的，共軍也不會去問媽祖。

「在中國，媽祖要不要支持武力用兵，要先問過習近平！」陳俐甫強調，中國的寺廟也要學習「習思想」才能唸阿彌陀佛，郭台銘說法是本末倒置，也凸顯郭根本就不懂中共用兵決策，也不清楚中華人民共和國的宗教管理機制，要先支持共產主義才有其他宗教信仰，「中國宗教姓黨，而黨是信習的」。

陳俐甫批評，不可能要來打台灣，還要問過湄洲媽祖的同意。奉勸郭董參與選舉不要隨便扯到宗教，這會有損宗教的神聖性，個人選贏選輸是一時，若最後不選也是你的事，難道不選或選輸，也要媽祖來揹責任嗎？不要牽拖神明，這會傷害宗教神聖性和其他信徒的感情。

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