駐台北印尼代表處首度在台辦國慶 蔣萬安狂「撩」引尖叫

台北市長蔣萬安（台上著白衣者）的一舉一動，都能引起台下民眾的尖叫聲不絕於耳，比對其他與會的印尼貿易部秘書長Suhanto、駐台北印尼經濟貿易代表處代表Iqbal等印尼官員的反應還熱烈。（記者魏瑾筠攝）

2023/08/20 21:07

〔記者魏瑾筠／台北報導〕為紀念印尼獨立78週年，駐台北印尼經濟貿易代表處今選在台北市政府市民廣場舉辦「2023 Pesta Rakyat 人民派對（印尼國慶活動）」。值得注意的是，這是代表處首度在台舉辦國慶活動，但今天除了東道主台北市長蔣萬安親自出席，外交部則僅派出亞東太平洋司副司長與會且未致詞，至於蔣則是一舉一動都能引起台下陣陣尖叫，魅力可見一斑，無形中累積外交政治量能。

每年的8月17日為印尼國慶日，代表處今年與台北市政府文化局合作舉辦國慶活動，蔣萬安今在台北市政府研究發展考核委員會主委俞振華、文化局副局長陳譽馨等人陪同下出席活動。

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雖然現場雨勢忽大忽小，但仍不減現場近千名印尼人的熱情，尤其是蔣萬安上台時，台下民眾的尖叫聲不絕於耳，比對其他與會的印尼貿易部秘書長Suhanto、駐台北印尼經濟貿易代表處代表Iqbal等印尼官員的反應還熱烈。

面對具有濃厚外交意味的國際活動，蔣萬安今穿著白色Ｔ恤、牛仔褲，顯得一派輕鬆。他首先用英文向台下觀眾打招呼，接著用中文致詞表示，很開心來參加印尼國慶活動，非常榮幸也高興協助代表處舉辦如此盛大有意義的國慶活動。

他指出，在台北有將近3萬名印尼人提供非常好的服務，感同身受的說印尼人要學習中文、習慣飲食、融入文化，離鄉背井到台灣打拚很不容易。

蔣萬安表示，他今年4月參加開齋節，6月與代表處官員進行市政交流討論，當時代表提到，每年印尼國慶日前都會用紅色、白色裝飾建築物，印尼代表也說希望在台北舉辦國慶日，當時他二話不說，表明全力協助。

蔣嘴甜地向台下印尼人說，只要在台北就是萬安的家人，允諾要是遇到問題，他會是大家最有力的靠山、後盾，更嘴甜的說大雨澆不熄大家的熱情，「就像我對大家的愛、關心」。

蔣致詞結束在台上等候流程進行間，不時對台下民眾比出手指愛心或是大愛心，一舉一動都能引起尖叫聲，相當會「撩」，是否能藉此拉抬自身國際聲量，並為日後可能參選總統鋪路，也引發關注。

今天雖然雨勢忽大忽小，但仍不減現場近千名印尼人的熱情。（記者魏瑾筠攝）

今天雖然雨勢忽大忽小，但仍不減現場近千名印尼人的熱情。（記者魏瑾筠攝）

「2023Pesta Rakyat」在市民廣場設有許多餐飲、遊戲攤位，吸引不少人潮。（記者魏瑾筠攝）

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