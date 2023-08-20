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賴侯柯郭齊聚凱道0互動 「這2人」致詞後快閃離場

賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘今（20）日齊聚凱道，出席「還路於民大遊行」簽署⾏⼈宣⾔。（記者方賓照攝，本報合成）

賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘今（20）日齊聚凱道，出席「還路於民大遊行」簽署⾏⼈宣⾔。（記者方賓照攝，本報合成）

2023/08/20 19:49

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘今（20）日齊聚凱道，出席「還路於民大遊行」簽署⾏⼈宣⾔，但因分別上台，4人之間並無互動。此外，僅賴清德、侯友宜致詞後有走上街頭參與遊行，柯文哲與郭台銘則搭車快閃離場。

行人零死亡推動聯盟今日下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，活動於下午1時開始，接近下午2時就下起滂沱大雨，郭台銘在2時46分率先上台，柯文哲則排在3時27分致詞、侯友宜3時32分，賴清德則是3時37分，被視為檯面上的4名總統參選人同場不同台，全程0互動。

值得注意的是，主辦單位安排下午4時10分遊⾏出發，賴清德率民進黨參與，沿途與黨公職們一同高呼「挺民主，挺交通安全」、「還路於民」等口號，冒雨步行約500公尺，於公園路及襄陽路口搭車離開；侯友宜也和國民黨的黨公職參與遊行，走到館前路。

郭台銘和柯文哲致詞完後旋即搭車離場，並未參與後續遊行，停留時間短暫。據兩人所公布的採訪通知顯示，郭台銘已安排下午3時半前往新北市板橋區的潮和宮參拜，並舉行廟口開講；柯文哲則預定20時30分前往台北和平籃球館，出席第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽頒獎典禮。

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