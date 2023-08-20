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被問如何整合「豬隊友」？ 郭台銘籲侯柯坐下來談

郭台銘今日赴板橋潮和宮。（記者黃子暘攝）

郭台銘今日赴板橋潮和宮。（記者黃子暘攝）

2023/08/20 19:20

〔記者黃子暘／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘今（20）日赴新北市板橋區潮和宮參拜，一名民眾提問，郭台銘日前以「三隻小豬對抗大野狼」比喻選舉，是否已有計畫與時程整合「豬隊友」？郭台銘說，依照二黨政治「鐘擺理論」，每八年就要換一次政黨執政，其次，主流民意就是要換人，他主張大家團結合作，希望三人（國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲）坐下來談，否則就是民進黨持續勝選。

郭台銘說，他主張大家合作，「這東西剛要開始發酵，讓大家冷靜一陣子」，如今每個人都想贏，但最主要的是組成主流民意大聯盟，大家來協調，「經過什麼樣的比賽過程再說，這要聽老百姓的」，讓老百姓來判斷哪一組（總統副總統參選人）最好，民意最大，「我聽民意做最後選擇」。

郭台銘表示，目前大家都不曉得怎麼談，他盼三人坐下談談，若大家不能體認團結才能勝，最終就是民進黨「違反政治常規、違反主流民意」持續勝選。他指出，目前只能提到這裡，會再找機會向大家報告。

現場民眾提問郭台銘年輕人居住正義、社宅政見，郭台銘主張由國家釋出國有地，由民間建設公司、房地產公司蓋社宅，降低土地成本，也讓建商薄利多銷，提供年輕人買得起的房子，容積率可以再調整，讓年輕人買得起房、有希望、敢生孩子。郭台銘預告，詳細白皮書在近二個月會發佈。

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