被「接管」？ 朱學恒粉專突換頭貼及封面 新聲明被嗆爆！

朱學恒的臉書粉絲團20日下午更換大頭貼和封面照片，還發布一篇新聲明。（圖擷取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書）

2023/08/20 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒今年6月遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷，隨後宣布停止所有活動，還將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，似乎想表現出反省之意。不過日前其YT頻道再度改名成「萬事通事務所」，還恢復節目直播，今天（20日）更被網友發現其擁有超過49萬人追蹤的臉書粉絲團換上新的大頭貼與封面。

朱學恒被踢爆性騷惡行後，宣稱將停止所有活動，YT頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」也改名成「即日起無限期停止公眾活動」，然而爭議爆發才過沒多久，該YT頻道就悄悄更名為「萬事通事務所」，並上架新影片，後續還有人指稱該頻道用的還是朱學恒被爆出性騷前使用的抖內帳號。

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不僅如此，朱學恒的臉書粉絲團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」今天下午突然更換成一隻拿著放大鏡的台灣黑熊的大頭貼及封面照片，寫上「監督執政」、「打擊歪哥」、「下架不良政客」，引發熱議，不少人都認為此舉是朱學恒打算正式復出。

不過該粉專發文稱，現在該粉專的使用者不是朱學恒本人，「我們是一群相信民主制度必須要藉著政黨輪替而達成的志士。對於現在執政黨的囂張跋扈，以及將民主轉為獨裁的霸道行徑深惡痛絕。但在野黨的分裂不團結彼此鬥爭，更讓我們感到絕望。非常感謝朱大聽到了我們的聲音，在我們的懇求之下，二話不說地將他的粉絲團和社團無償送給我們，成為我們對抗執政黨的助力。」

粉專解釋稱，其實新團隊已經申請改名很多天，但臉書還是不通過，因此現在粉專的名字還是「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，「請大家不要計較這些小事，我們還在申訴中，這不是詐騙啊！」

不過有不少網友在貼文底下開酸，「改名出道就是讚」、「好了啦！誰知道朱是不是在後面看你們打這些字的，創一個新的還比較好」、「不會是自導自演換另外一個方式用社群吧？」、「打擊歪哥，那豬哥呢？」、「要假裝換一個再次出現嗎？」、「再騙阿！換湯不換藥誰不知道」、「台灣人很好唬的，反正明天也不會記得」。

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