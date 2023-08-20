共機艦威嚇「台獨勾連外部勢力」 AIT促北京停止對台施壓

中國東部戰區連日針對台海舉行軍事演習，我國防部今天公布海軍田單艦監控中國徐州艦的畫面。（圖擷取自海軍司令部提供影片）

2023/08/20 13:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統賴清德甫結束美洲行返國，中國昨在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，稱是對「台獨」與外部勢力勾連的嚴重警告。美國在台協會（AIT）今對此表示，美國敦促北京停止對台施壓，並轉向與台灣對話；美國並將繼續監控演習情況。

賴清德週五從舊金山過境後返回台灣。另美日韓三國18日召開領袖峰會，會後發表名為「大衛營原則」（Camp David Principles）、「大衛營精神」（Spirit of Camp David）與「三方協商承諾」（Commitment to Consult）等3份文件。文件內容表明反對中國在印太地區主張海洋主權的「危險和挑釁行為」，並重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

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共軍東部戰區隨即在19日宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並稱這項行動是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

國防部今日公布，自19日上午6時至20日上午6時，偵獲共機45架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中，27架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

對此，AIT發言人今天透過聲明強調，台海和平與穩定符合美國的持久利益，這對區域和全球的安全與繁榮至關重要。該發言人表示，美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並轉向與台灣進行有意義的對話。

AIT發言人重申，美國將繼續支持以符合台灣人民願望與最佳利益的作法，和平解決兩岸問題。美國仍然致力遵循以「台灣關係法」、中美三聯合公報和六項保證為指導的一中政策。美國並將繼續密切監控演習情況。

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