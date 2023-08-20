為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴支持度進逼40％擴大領先 戴立安：侯、柯纏鬥往下走

根據《美麗島電子報》最新的追蹤民調結果，賴清德支持度進逼40%，整體趨勢往上走、擴大領先幅度。（資料照）

根據《美麗島電子報》最新的追蹤民調結果，賴清德支持度進逼40%，整體趨勢往上走、擴大領先幅度。（資料照）

2023/08/20 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕2024總統大選激烈駁火，《美麗島電子報》持續進行追蹤民調。民調專家戴立安19日晚間公布最新結果，民進黨賴清德支持度39.4％，一直往上走；國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲分別獲得20.4%、19.8%，兩人持續纏鬥、幾乎平手，但都有往下的趨勢。

戴立安昨在網路節目《董事長開講》說明，《美麗島電子報》目前執行兩種民調，一是國政民調，一個月一次；二是大選追蹤民調，採取滾動樣本，自今年7月17日至明年1月12日每天調查，2023年以連續3天為1波追蹤民調，2024年則以連續2天為1波調查，預計執行112天、共117波。

戴立安指出，最新的第23波調查期間是本月16日至18日，在三腳督的情況下，結果顯示賴清德支持度39.4％，一直在往上走；侯友宜20.4％、柯文哲19.8％，兩人持續纏鬥，基本上沒有所謂的老二或老三，兩人自8月8日的調查開始就在誤差範圍內 ，且都有往下的趨勢，整體約回到今年3、4月的狀況。

戴立安分析，侯友宜之所以回不到24％、26％，是肇因於鴻海創辦人郭台銘，但侯已擺脫徵召後向下掉的趨勢；至於柯文哲為何掉到20%，是因為他前一段時間「代為保管」的支持度已還給侯友宜，這些都不是柯的票。

在四腳督的情況下，戴立安指出，賴清德支持度38.7%，幾乎沒有受到影響，且趨勢仍是往上；侯友宜18.1%、柯文哲16.8%、郭台銘12.1%，非綠陣營與賴清德的差距反而更大，推估是因為在野實質分裂，加上賴清德的表現讓民眾有所期待。

在政黨輪替方面，戴立安說，認為「民進黨繼續做」的支持度已超過35%，「換成國民黨做」的支持度下滑，「換成民眾黨做」的則持平，這情勢對賴清德而言是最好的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
再提3度訪郭台銘碰壁 侯友宜：會找時間再次登門請益
2023/08/19 11:22

再提3度訪郭台銘碰壁 侯友宜：會找時間再次登門請益
民調：民進黨繼續完全執政支持度上衝 在野陣營令人失望
2023/08/19 11:07

民調：民進黨繼續完全執政支持度上衝 在野陣營令人失望

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
江啟臣轟小英拿台灣人命換民調上升 鄭運鵬：經不起邏輯檢驗
2021/08/31 16:57

江啟臣轟小英拿台灣人命換民調上升 鄭運鵬：經不起邏輯檢驗
自由開講》解讀美麗島4月民調 — 為何鄭文燦如此「腳勤」
2021/04/28 10:48

自由開講》解讀美麗島4月民調 — 為何鄭文燦如此「腳勤」

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
挺韓顏寬恒反擊「地方派系說」 最新民調卻說...
2019/08/27 16:45

挺韓顏寬恒反擊「地方派系說」 最新民調卻說...
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播