賴支持度進逼40％擴大領先 戴立安：侯、柯纏鬥往下走

根據《美麗島電子報》最新的追蹤民調結果，賴清德支持度進逼40%，整體趨勢往上走、擴大領先幅度。（資料照）

2023/08/20 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕2024總統大選激烈駁火，《美麗島電子報》持續進行追蹤民調。民調專家戴立安19日晚間公布最新結果，民進黨賴清德支持度39.4％，一直往上走；國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲分別獲得20.4%、19.8%，兩人持續纏鬥、幾乎平手，但都有往下的趨勢。

戴立安昨在網路節目《董事長開講》說明，《美麗島電子報》目前執行兩種民調，一是國政民調，一個月一次；二是大選追蹤民調，採取滾動樣本，自今年7月17日至明年1月12日每天調查，2023年以連續3天為1波追蹤民調，2024年則以連續2天為1波調查，預計執行112天、共117波。

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戴立安指出，最新的第23波調查期間是本月16日至18日，在三腳督的情況下，結果顯示賴清德支持度39.4％，一直在往上走；侯友宜20.4％、柯文哲19.8％，兩人持續纏鬥，基本上沒有所謂的老二或老三，兩人自8月8日的調查開始就在誤差範圍內 ，且都有往下的趨勢，整體約回到今年3、4月的狀況。

戴立安分析，侯友宜之所以回不到24％、26％，是肇因於鴻海創辦人郭台銘，但侯已擺脫徵召後向下掉的趨勢；至於柯文哲為何掉到20%，是因為他前一段時間「代為保管」的支持度已還給侯友宜，這些都不是柯的票。

在四腳督的情況下，戴立安指出，賴清德支持度38.7%，幾乎沒有受到影響，且趨勢仍是往上；侯友宜18.1%、柯文哲16.8%、郭台銘12.1%，非綠陣營與賴清德的差距反而更大，推估是因為在野實質分裂，加上賴清德的表現讓民眾有所期待。

在政黨輪替方面，戴立安說，認為「民進黨繼續做」的支持度已超過35%，「換成國民黨做」的支持度下滑，「換成民眾黨做」的則持平，這情勢對賴清德而言是最好的。

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