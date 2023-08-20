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成大前校長馬哲儒辭世 賴清德頒褒揚令：馬助成大民主轉型

副總統賴清德頒贈褒揚令給不幸辭世的成大前校長馬哲儒，由馬哲儒妻子代表接受。（記者王俊忠攝）

副總統賴清德頒贈褒揚令給不幸辭世的成大前校長馬哲儒，由馬哲儒妻子代表接受。（記者王俊忠攝）

2023/08/20 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學前校長馬哲儒於今年8月8日不幸辭世、享耆壽93歲。成大校方協助家屬為馬前校長治喪，今天上午在南市殯葬所舉行告別式，副總統賴清德代表總統蔡英文頒贈褒揚令、表彰馬前校長對教育與國家社會的貢獻付出。

也是成大學士後醫學系畢業的賴清德，20日上午特地搭機南下參與馬哲儒的告別式，他代表總統蔡英文頒贈褒揚令給馬前校長，由馬哲儒妻子代表接受。

包括台南市長黃偉哲、多位立委、民代與成大多位歷屆校長翁鴻山、翁政義、賴明詔、蘇慧貞與現任校長沈孟儒、眾多校友都出席表達追思。

賴清德致詞感傷地表示，他懷著感恩、不捨的心來追思緬懷這位成大前大家長，馬前校長為人謙沖為懷、治學嚴謹，窮理致知，廣受師生愛戴，在其校長任內，逢全球第3波民主化運動，馬前校長以自由開放的態度面對。

賴清德推崇指出，馬前校長在任內制訂成大校長遴選辦法、公布學校財務帳目、開闢言論廣場，幫助成大民主轉型，在6年校長任內建樹非凡，前瞻成大的發展方向、也奠定成大進步的基礎，對成大與教育貢獻卓著。

賴清德並說，當年自己畢業時，也是馬前校長頒發畢業證書給他，成大畢業的校友都像是馬前校長的孩子一般；之後，他從事公職，在多次場合遇到馬前校長夫妻請安問候，馬前校長常問他「最近很忙嗎？不要太累了」，對學生關懷之情，溢於言表，讓他心裡深受感動，今天能夠代表總統頒贈褒揚令給馬前校長，覺得很榮幸，也希望馬前校長一路好走、家屬能節哀順變、多保重。

賴清德離開告別式場時，有媒體發聲詢問面對中國軍演是否予以譴責，他看了媒體記者後並未回應說明，即搭車離去。

成大前校長馬哲儒告別式，校方職員合唱團獻唱詩歌追思。（記者王俊忠攝）

成大前校長馬哲儒告別式，校方職員合唱團獻唱詩歌追思。（記者王俊忠攝）

副總統賴清德頒贈褒揚令給不幸辭世的成大前校長馬哲儒，由馬哲儒妻子楊友偉教授（左）代表接受。（圖：成大提供）

副總統賴清德頒贈褒揚令給不幸辭世的成大前校長馬哲儒，由馬哲儒妻子楊友偉教授（左）代表接受。（圖：成大提供）

在告別式上，各界與會人士追思不幸辭世的成大前校長馬哲儒。（圖：成大提供）

在告別式上，各界與會人士追思不幸辭世的成大前校長馬哲儒。（圖：成大提供）

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