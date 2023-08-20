為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

北市又出現天坑 謝佩芬嗆王鴻薇︰整天忙著博聲量人在哪裡？

謝佩芬抨擊，王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量。（資料照）

謝佩芬抨擊，王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量。（資料照）

2023/08/20 11:50

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市中山區民生東路二段159巷口昨晚塌陷，這是北市道路3個月內出現的第4個「天坑」，引發民眾安全之虞。民進黨中山、北松山區立委參選人謝佩芬今（19）日質疑，該選區的國民黨立委王鴻薇人在哪裡？質疑王整天忙著博聲量、樂當不分區立委。

謝佩芬透過臉書表示，昨天晚上，中山區民生東路2段159巷出現道路塌陷，就在行人會經過的斑馬線上，出現大大的天坑，嚴重危及民眾生命安全。

謝佩芬質疑，中山區出現危及民眾生命安全問題，王鴻薇人在哪裡？王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為中山在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，還抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極。

謝佩芬說，台北市政府工務局今年將道路養護費用，由新台幣14億元提升到20億元，明年更新增編列「專案路段改善預算」6億元，共有約26億元的經費，而今年短短3個月卻有4處出現天坑，身為民代就應該進行瞭解，請北市府說明並檢討經費運用情形，給市民一個安心的交代。

另，謝佩芬特別說明現場狀況，昨晚北市府已將天坑圍起來，陸續進行施工，大家經過時請多加留意，注意自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市民生東路側溝破損出現坑洞 約需2天修復
2023/08/20 11:46

北市民生東路側溝破損出現坑洞 約需2天修復
台北又現天坑！民生東路2段159巷口道路塌陷
2023/08/20 06:55

台北又現天坑！民生東路2段159巷口道路塌陷

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
北市第4個天坑 民生東路2段路塌
2023/08/20 05:30

北市第4個天坑 民生東路2段路塌
謝佩芬轉戰王鴻薇 民進黨完成立委提名布局
2023/07/12 05:30

謝佩芬轉戰王鴻薇 民進黨完成立委提名布局

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
王鴻薇讚韓國瑜治理沒天坑 挨批「睜眼說瞎話」
2019/08/22 10:03

王鴻薇讚韓國瑜治理沒天坑 挨批「睜眼說瞎話」
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播