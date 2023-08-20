北市又出現天坑 謝佩芬嗆王鴻薇︰整天忙著博聲量人在哪裡？

謝佩芬抨擊，王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量。（資料照）

2023/08/20 11:50

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市中山區民生東路二段159巷口昨晚塌陷，這是北市道路3個月內出現的第4個「天坑」，引發民眾安全之虞。民進黨中山、北松山區立委參選人謝佩芬今（19）日質疑，該選區的國民黨立委王鴻薇人在哪裡？質疑王整天忙著博聲量、樂當不分區立委。

謝佩芬透過臉書表示，昨天晚上，中山區民生東路2段159巷出現道路塌陷，就在行人會經過的斑馬線上，出現大大的天坑，嚴重危及民眾生命安全。

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謝佩芬質疑，中山區出現危及民眾生命安全問題，王鴻薇人在哪裡？王鴻薇身為中山、北松山的立法委員，罔顧在地居民的生命安全，整天忙著博聲量，樂當不分區立委，不盡身為中山在地立委的基本責任，跑去監督屏東市政，還抹黑屏東國際棒球場，荒謬至極。

謝佩芬說，台北市政府工務局今年將道路養護費用，由新台幣14億元提升到20億元，明年更新增編列「專案路段改善預算」6億元，共有約26億元的經費，而今年短短3個月卻有4處出現天坑，身為民代就應該進行瞭解，請北市府說明並檢討經費運用情形，給市民一個安心的交代。

另，謝佩芬特別說明現場狀況，昨晚北市府已將天坑圍起來，陸續進行施工，大家經過時請多加留意，注意自身安全。

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