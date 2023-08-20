談戀愛就無心問政？ 賴品妤：逾半數男立委有伴侶卻沒人質疑

民進黨性平部19日舉辦民主性平小學堂，李晏榕（右起）與賴品妤、黃捷暢談政治場域中的性別歧視與性騷擾議題。（圖由民進黨提供）

2023/08/20 11:07

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委賴品妤、高雄市議員黃捷亮眼外型備受矚目，也面臨許多對年輕女性政治人物的惡意，兩人都曾被媒體跟蹤偷拍，賴品妤遭質疑無心問政，黃捷更被迫出櫃。對此，賴品妤反擊，台灣男性立委至少半數以上都有伴侶、家庭，為什麼不會被質疑減少問政品質？凸顯這些批評的性別歧視本質。

民進黨性別平等事務部於昨天舉辦民主性平小學堂，由性平部主任李晏榕與賴品妤、黃捷暢談政治場域中的性別歧視與性騷擾議題。黃捷表示，她從政以前一直活在同溫層，當2018年公投時碰到同婚的反對者，首次感受到對方直接且不加掩飾的敵意，甚至有人把文宣撕碎丟在自己身上，真的感到十分震憾與不習慣，但自己依然努力兼顧價值與選票，所以增進溝通能力非常重要，如此才能達到自己的目標。

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賴品妤則說，當年因為參與社運時受到關注，卻被相同陣營的朋友被認為是「迷妹」、只是湊熱鬧而不是真正了解議題，個性直接的她當時就直球對決，把這些言論印出來找到發言者，面對面溝通。賴品妤強調，或許就是這種面對面溝通的勇氣，她和黃捷都踏入政壇，開啟了受到注目的從政之旅。

除問政成績，亮眼外型也是各界注目焦點。黃捷提到，當罷免方要攻擊自己時都會提到「妳也只是長得好看」而已，刻意忽略她在監督市政的努力，面對這種質疑，她總是很認真地跟對方說「那我哪個政見你覺得不好」、「哪次質詢你覺得不夠認真」，讓對方能夠好好得看見自己的表現。

賴品妤則強調，面對因為刻板印象而否定自己政績的言論時，她會選擇更認真得去講自己做了什麼，更幽自己一默說感謝某網紅基於外貌的攻擊，讓自己終於有機會可以把自己的政績完完整整地讓大眾看見。

然而，許多對年輕女性政治人物的惡意，總有些事情會讓她們灰心，例如賴品妤與黃捷都曾被媒體跟蹤偷拍，黃捷更因此被迫出櫃，在其父母都不知道她的性傾向的時候，就面臨了許多人針對其性傾向的質疑與造謠。

曾被偷拍談戀愛的賴品妤也提到，有些人質疑她談戀愛而無心問政時，她就反問對方台灣的男性民立委，至少半數以上都有伴侶、有家庭，為什麼男性就不會被質疑，因為進入親密關係而減少問政的品質，她卻要被這樣質疑呢？用直白方式讓質疑者看到這些批評的性別歧視本質。

針對與會者提問民進黨內部的MeToo事件，賴品妤與黃捷當時立即發聲聲援、提供受害者法律協助，難道不會顧慮大局嗎？黃捷回應，當民進黨出現MeToo事件時，她們都希望能夠成為受害者後盾，而不是先想到選舉。賴品妤則表示，自己無法與民進黨切割，但正因為如此，更要盡自己所能讓這些事處理得更好。

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