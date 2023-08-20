火災、水災、路陷災禍多 李四川疾呼重視看不到的基礎建設

台北市副市長李四川說，百姓看不到的基礎建設工程，才是城市的良心。（記者何玉華攝）

2023/08/20 09:53

〔記者何玉華／台北報導〕台北市近幾個月來，陸續發生路面塌陷產生坑洞，台北市副市長李四川有感而發，在臉書PO文，從國外的夏威夷茂夷島大火、中國及歐洲的水災，再到國內南投的豪大雨、高雄的積淹水等等，都與極端氣候溫室效應有關，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能，才能達到減災。

李四川在臉書發文提到，災害發生後，政治人物為選舉難免有些口水，但口水無法治水，也無法應付極端氣候帶來的災害。他說，百姓不聽口水，每一位在位或以前在位者要捫心自問，對於這些百姓看不到的基礎建設，用了多少心？從現在開始可不可以重視一點？這才是百姓的心聲。

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李四川說，真正的修行場所不在山裏，而在你的工作崗位上。百姓看不到的基礎建設工程，才是城市的良心。

李四川的發文，隨即獲得不少民眾認可，有人讚他是專業政治良人；也有人提到下水道工程年代久遠，很多管路破洞滲水，造成土壤液化、地基流失，建議台北市政府訂定計畫，對下水道管路進行總體檢，以保障市民安全無虞。李四川也留言回應，點到重點，市府已在做。

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