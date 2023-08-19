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台中二選區選戰增溫 林靜儀賀金婚、顏寬恒陪親子戲水

立委林靜儀到烏日祝賀金婚夫妻百年好合。（記者黃旭磊攝）

立委林靜儀到烏日祝賀金婚夫妻百年好合。（記者黃旭磊攝）

2023/08/19 19:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立委第二選區選情增溫，民進黨立委林靜儀到烏日祝賀金婚夫妻百年好合，隨即趕往霧峰勘查觀光路線，而對手、國民黨立委參選人顏寬恒前往烏日朝天宮廣場陪親子玩水消暑，雙方勤跑社區把握假日與選民互動機會。

2023年金婚、鑽石婚紀念表揚活動上午於僑仁國小舉行，林靜儀趕往祝賀烏日里夫妻夏協文（87歲）、夏林秀鶴（85歲）鑽石婚（婚齡滿60週年）幸福美滿，會場聚集55對金婚夫妻與兒孫同樂。 林靜儀表示，夫妻兩人攜手持家，一輩子相知相惜非常不容易，羨慕金婚夫妻珍惜扶持修為，祝福民眾家庭美滿幸福。

林靜儀隨即趕往霧峰光復新村，會同交通部觀光署參山國家風景區管理處官員會勘路線，也由於連日豪大雨，霧峰萊園路往中心瓏靈凡宮道路土石崩落，她要求台電搶修供電，也提醒登山客暫時不要前往。

烏日朝天宮廣場玩水主題親子活動今天開幕，吸引數百名親子同樂，現場設有滑水梯道、泡沫大砲及泡泡DIY活動，顏寬恒下水與民同樂，全身濕透也不在意。

顏寬恒表示，身為爸爸也是阿公，暑假期間擔任鄉親最強隊友分擔家務，建議市府建置親子館等公共場域需考量民眾需求，公托公幼也應納入安全空間，讓家長感受到平價、友善設施服務。

國民黨立委參選人顏寬恒前往烏日朝天宮陪親子玩水消暑。（顏寬恒提供）

國民黨立委參選人顏寬恒前往烏日朝天宮陪親子玩水消暑。（顏寬恒提供）

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