六都之冠！桃園中低收入戶逆勢成長 市民日子越來越不好過

桃園地價不斷攀升，圖為桃園地王所在，公告現值高達每坪152萬元，但5年來低/中低收入戶人數不斷攀升，市民日子也越來越不好過。（記者謝武雄攝）

2023/08/19 17:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後人口成長居六都之冠，但人口增加並未帶動社會富裕；根據審計部桃園市審計處111年桃園市總決算調查報告，從2018年到去年，5年來低收入戶、中低收入戶佔人口比率，全國呈現下降趨勢，唯獨桃園市逆勢成長，桃園市雖然人口增多，但民眾的日子也越來越不好過。

調查報告也提到，社會局為協助低（中低）收入戶脫貧，除辦理各項補助及救助計畫外，尚實施以工代賑、兒童及少年未來教育與發展帳戶、低（中低）收入戶促進就業社勞政聯合服務等計畫，其中，兒童及少年未來教育與發展帳戶方面，訪視後針對經濟陷困家戶逕予補助一個月自存款，以提升兒少發展帳戶存款率；並協助排除就業障礙及各項就業準備，積極輔導個案使用政府勞動單位就業服務資源，協助個案穩定就業，以達自立脫貧之目標。

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根據統計資料顯示，桃園市低收入戶人數占總人數比率，從2018年之0.98%上升至去年1.24%，增加0.26%；中低收入戶部自2018年0.49%上升至去年度之0.65%，增加0.16%；較全國平均之負成長趨勢（低收入戶減少0.08%、中低收入戶減少0.15%）背道而馳。

另外六都當中，除了台北市低收入戶五年增加0.08%、中低收入戶增加0.08%外，其餘四都都是下降，桃園市增加趨勢堪稱一枝獨秀。

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