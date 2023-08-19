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團結勝選！賴清德、陳俊宇宜蘭聯合競總主委、總幹事敲定

民進黨2024總統、立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行。（記者游明金攝）

民進黨2024總統、立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行。（記者游明金攝）

2023/08/19 16:22

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨2024總統、立委選舉宜蘭競選總部組織架構底定，由前縣長劉守成擔任主任委員、總幹事由前副縣長黃適超出任。立委參選人陳俊宇說，感謝黨內先進在關鍵時刻再站在一起給競選團隊更多力量，面對國民黨總統參選人侯友宜主張重啟核四，他重申堅絕反對立場。

民進黨今召集黨公職幹部在宜蘭縣議會召開競總籌備會，由全國信賴台灣之友會秘書長陳金德主持，會中並推舉競總幹部；經討論，主委劉守成、副主委陳金德、總幹事黃適超、執行總幹事前縣議員劉添梧（溪南）、縣議員陳福山（溪北）、競選總部主任蘇文治（溪南）、楊正宏（溪北）。

另，文宣召集人由前縣府秘書長陳鑫益出任；輿情回應召集人縣議員陳文昌、組織縣議員謝燦輝；社會力由宜蘭縣信賴之友會林國漳理事長負責。

陳俊宇指出，面對2024選舉，希望大家繼續打拼，展現民進黨團結氣象，賴清德副總統是可以延續民主、繁榮與和平的唯一人選，拜託大家一定要相挺，一起再拼一次，讓賴清德高票順利當選。

陳俊宇說，宜蘭未來，將有高鐵延伸等很多重大建設要推動，他到立法院一定全力促成，和縣民共同努力；對於侯友宜與國民黨立委參選人黃琤婷主張重啟核四，這嚴重影響縣民安全，他堅絕反對，要守護宜蘭人安全與世代子孫的未來。

黃適超則指出，明年選舉是台灣人民價值的選擇，中國一直覬覦台灣，透過文攻武嚇企圖影響選舉，賴清德副總統以成功外交，讓國際看到台灣，才剛回國門，中國又揚言軍演恫嚇台灣，國民黨、民眾黨參選人一再配合中國演出，明年選舉關係到台灣未來，人民會用選票唾棄中國的專制獨裁，全力維護台灣的民主自由。

他表示，臨危受命擔任總幹事，一定全力整合協調，壯大競選團隊的實力，不管是總統或立委選舉，民進黨唯有團結才能勝選，絕對沒有分裂的本錢。

民進黨2024總統立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行。（記者游明金攝）

民進黨2024總統立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行。（記者游明金攝）

民進黨2024總統、立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行，邀請黨公職幹部參加。（記者游明金攝）

民進黨2024總統、立委選舉宜蘭競選總部籌備會今天在議會舉行，邀請黨公職幹部參加。（記者游明金攝）

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