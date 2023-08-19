為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

林耕仁再爆高虹安涉貪4疑點 林楚茵：國民黨最後良心遭背叛

林楚茵直言，國民黨的聲援都給了高虹安，為勝選出賣靈魂、背叛林耕仁。（資料照）

林楚茵直言，國民黨的聲援都給了高虹安，為勝選出賣靈魂、背叛林耕仁。（資料照）

2023/08/19 12:56

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安詐領助理費，北檢依貪污治罪條例等罪起訴後，去年率先踢爆此案的前新竹市議員、國民黨2022年新竹市長候選人林耕仁昨再提出四大疑點，呼籲檢調繼續釐清，以彰法治。民進黨立委林楚茵今（19）日表示，國民黨的聲援都給了高虹安，為勝選出賣靈魂，林耕仁作為國民黨最後良心仍遭同志背叛，好悲慘。

高虹安任擔任立委期間接連被告發涉嫌詐領助理費，檢方14日依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，起訴高虹安及其助理共5人。國民黨主席朱立倫第一時間聲援高虹安，表態「相信法律一定要還給高虹安清白」；國民黨總統參選人侯友宜也表示，相信司法會釐清事實真相，還給當事人一個公道。

不過，林耕仁昨質疑，小金庫個人支用若有補回，為何連續流水帳上沒有任何紀錄？小金庫不定期由助理繳費，若有補回金額應該會「越來越多」，如何解釋？再者小金庫私人支出由助理繳費墊支，若都回補，墊支的助理應該拿回相關費用，為何流水帳上均無顯示？又助理回捐小金庫，帳目所呈現者只有「第一年任期中的十一個月」，那往後任期中助理是否仍有持續回捐？

對此，林楚茵今日指出，高虹安貪污遭起訴後，柯文哲帶著民眾黨全黨挺貪腐救一人，更扯的是邏輯錯亂的國民黨，明明高虹安案的揭發者是「國民黨」當時的新竹市長候選人林耕仁，可悲的是，高虹安被起訴從國民黨主席朱立倫到一堆國民黨政治人物，全部跳出來力挺高虹安。

林楚茵表示，林耕仁不只邊緣人，國民黨更沒人把林耕仁當自己人，國民黨不挺同志挺外人，林耕仁遭同志背叛好悲慘，國民黨為了勝選出賣靈魂，難怪網友說林耕仁是國民黨最後的良心，儘管林耕仁臉書振筆疾書證明是非，仍舊是國民黨的棄兒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安涉貪起訴 林耕仁再提4疑點籲檢調釐清
2023/08/19 05:30

高虹安涉貪起訴 林耕仁再提4疑點籲檢調釐清
立委任內詐46萬助理費 高虹安涉貪污起訴
2023/08/15 05:30

立委任內詐46萬助理費 高虹安涉貪污起訴

品牌代銷愛心捐助 為弱勢帶來新契機
高虹安槓檢察官 鄉民女神黃瓊慧列10重點：難怪檢方說犯後態度不佳
2023/08/14 19:32

高虹安槓檢察官 鄉民女神黃瓊慧列10重點：難怪檢方說犯後態度不佳
高虹安涉貪市長職位恐不保？若一審有罪恐停職
2023/08/14 13:27

高虹安涉貪市長職位恐不保？若一審有罪恐停職

藏肉又顯瘦 「大」女孩絕地大反攻
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播