林耕仁再爆高虹安涉貪4疑點 林楚茵：國民黨最後良心遭背叛

林楚茵直言，國民黨的聲援都給了高虹安，為勝選出賣靈魂、背叛林耕仁。（資料照）

2023/08/19 12:56

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安詐領助理費，北檢依貪污治罪條例等罪起訴後，去年率先踢爆此案的前新竹市議員、國民黨2022年新竹市長候選人林耕仁昨再提出四大疑點，呼籲檢調繼續釐清，以彰法治。民進黨立委林楚茵今（19）日表示，國民黨的聲援都給了高虹安，為勝選出賣靈魂，林耕仁作為國民黨最後良心仍遭同志背叛，好悲慘。

高虹安任擔任立委期間接連被告發涉嫌詐領助理費，檢方14日依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，起訴高虹安及其助理共5人。國民黨主席朱立倫第一時間聲援高虹安，表態「相信法律一定要還給高虹安清白」；國民黨總統參選人侯友宜也表示，相信司法會釐清事實真相，還給當事人一個公道。

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不過，林耕仁昨質疑，小金庫個人支用若有補回，為何連續流水帳上沒有任何紀錄？小金庫不定期由助理繳費，若有補回金額應該會「越來越多」，如何解釋？再者小金庫私人支出由助理繳費墊支，若都回補，墊支的助理應該拿回相關費用，為何流水帳上均無顯示？又助理回捐小金庫，帳目所呈現者只有「第一年任期中的十一個月」，那往後任期中助理是否仍有持續回捐？

對此，林楚茵今日指出，高虹安貪污遭起訴後，柯文哲帶著民眾黨全黨挺貪腐救一人，更扯的是邏輯錯亂的國民黨，明明高虹安案的揭發者是「國民黨」當時的新竹市長候選人林耕仁，可悲的是，高虹安被起訴從國民黨主席朱立倫到一堆國民黨政治人物，全部跳出來力挺高虹安。

林楚茵表示，林耕仁不只邊緣人，國民黨更沒人把林耕仁當自己人，國民黨不挺同志挺外人，林耕仁遭同志背叛好悲慘，國民黨為了勝選出賣靈魂，難怪網友說林耕仁是國民黨最後的良心，儘管林耕仁臉書振筆疾書證明是非，仍舊是國民黨的棄兒。

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