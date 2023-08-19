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首頁　>　政治

鍾佳濱連辦信賴台灣演講會30場 政壇新秀到場助陣

高雄市議員湯詠瑜到屏東助講。（鍾佳濱服務處提供）

高雄市議員湯詠瑜到屏東助講。（鍾佳濱服務處提供）

2023/08/19 12:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕立委鍾佳濱為協助總統參選人賴清德搶攻年輕選票，連辦30場信賴台灣屏北系列演講會，邀請許多政壇新秀南下助講，傳遞民進黨用心栽培新人，同時也請長輩鼓勵在外工作就學的子弟返鄉投票，支持民進黨，力挺賴清德。

鍾佳濱自7月23日展開信賴台灣屏北系列演講會，平均每場人數大約300人，已邀請新北市立委參選人曾柏瑜、吳崢、竹北市長鄭朝方、台北市議員簡舒培、林亮君、新北市議員卓冠廷、台中市議員林德宇等黨內新秀助選，同時也有前屏東縣長曹啟鴻、前立委劉世芳等老將跨刀相挺，傳遞民進黨用心栽培新人，促請青年返鄉投票，支持民進黨，力挺賴清德。

鍾佳濱說，雖然民調顯示總統參選人柯文哲在年輕選民佔有優勢，但他相信年輕人最後會回歸理性，思考誰是最合適的國家領導人，而賴清德不只政見照顧年輕人，個人的涵養素質、對國政的熟悉、問政的穩健都明顯優於其他參選人，因此他有信心賴清德最後會贏得多數的年輕人支持。

鍾佳濱指出，這30場活動不但是為9月16日屏北信賴之友大會熱身，也引起民進黨中央黨部重視，鼓勵各地舉辦座談會，宣揚政績，蔡英文總統執政7年多來，負債數額最少，增加的債務4300億元比馬英九任內增加的1.7兆元少了許多，疫情期間，去年稅收比預期多出5千億元，發放每人6千元、補助就學貸款、補助國民年金保費等政策，比前朝馬政府執政8年政績更加出色。

新北市議會林秉宥前來助講。（鍾佳濱服務處提供）

新北市議會林秉宥前來助講。（鍾佳濱服務處提供）

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