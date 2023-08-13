吳秉叡辦「溫暖好政」說明會 籲選民3票支持民進黨

立法委員吳秉叡今（13）日在新莊黃愚活動中心舉行「和平保台、溫暖好政 施政願景說明會」。（記者黃子暘攝）

2023/08/13 19:47

〔記者黃子暘／新北報導〕立法委員吳秉叡今（13）日在新莊黃愚活動中心舉行「和平保台、溫暖好政 施政願景說明會」，經濟部政務次長陳正祺、立法委員林楚茵、市議員翁震州、林秉宥出席活動，表示總統蔡英文政府執政下，財政、外交表現佳，稅收取之於民用之於民，呼籲選民3票支持民進黨。現場氣氛熱烈，約600位與會者連連高喊「凍蒜」。

吳秉叡說，全世界分成「民主先進國家」與「野蠻國家」2個隊伍，中國、俄羅斯鴨霸、不講道理欺負別人，因此美國、日本等民主國家陣營挺身制裁，雙邊對抗越來越嚴重。他表示，這次選舉尚不知究竟是3人或4人參選，但只有副總統賴清德的政策最清楚，明確要與民主國家同陣營、維護台灣民主制度。

請繼續往下閱讀...

吳秉叡表示，其他參選人還在彈「九二共識」、「服務貿易」老調，南韓過去經濟表現贏過台灣，台灣有太陽花學運擋下服貿，南韓則與中國簽署自由貿易協定，去年人均GDP等經濟表現遭台灣超車，他呼籲選民票投賴清德，支持台灣加入先進民主國家陣營。

林楚茵表示，國民黨總統參選人侯友宜剪綵前瞻預算補助新北市建設的設施，卻不告訴大眾錢從何來，國民黨攻擊前瞻預算「債留子孫」、錢不知被黑到哪，因此民進黨要出來說明，稅收取之於民，用之於民。

林楚茵指出，時任總統陳水扁過境美國，與美方政要只能「不期而遇」，經過小英總統努力，賴清德如今在美訪問，受僑胞與國際友人歡迎，政府會做事，受到世界肯定。

翁震州主持活動，與在場民眾齊呼口號，表示明年總統票投賴清德、立委票投吳秉叡、政黨票投民進黨。

林楚茵表示，台灣外交在小英總統努力下有進步。（記者黃子暘攝）

立法委員吳秉叡今（13）日在新莊黃愚活動中心舉行「和平保台、溫暖好政 施政願景說明會」。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法