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柯文哲被爆私下現身海線大咖平安宴 邱顯智：真能超越藍綠嗎？

時代力量立委邱顯智質疑，柯文哲「真的能超越藍綠嗎？」，強調政治人物用了什麼樣的資源，就代表認同什麼價值。（資料照）

時代力量立委邱顯智質疑，柯文哲「真的能超越藍綠嗎？」，強調政治人物用了什麼樣的資源，就代表認同什麼價值。（資料照）

2023/08/13 18:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲在6日黨慶結束後，連續4天沒有行程，被爆出10日曾赴嘉義縣東石鄉吃一攤平安宴，邀宴主人為有多項前科的嘉義區漁會榮譽理事長林水樹。對此，時代力量立委邱顯智質疑，柯文哲這樣「真的能超越藍綠嗎？」，強調政治人物用了什麼樣的資源，就代表認同什麼價值。

邱顯智指出，林水樹有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，與嘉義「蕭家班」蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角，同時也是泛藍陣營嘉義海區的大金主。

對於柯辦稱柯文哲只是去了解民情、爭取支持，不是私相授受的密會。邱顯智痛批，柯辦的說法與過去前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦密會博弈教父陳盈助的說詞何其相似。

邱顯智表示，選舉需要錢，募款很辛苦，但用了什麼樣的資源，就代表認同什麼樣的價值，「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票」，這句話尤其適用於政治。

邱顯智指出，民主政治的運行，是靠溝通、爭辯、說服，一點一滴累積起來的，為了求快而學壞，這是每個走捷徑的政治創業，最終複製了對手模式的故事，過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨。

邱顯智批判，從「以黑養藍」、「以黑養綠」到「以黑養白」，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，他也向柯文哲喊話「這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」。

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