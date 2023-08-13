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侯友宜喊ㄅ一ㄤˋ ㄅ一ㄤˋ 陳其邁︰總統候選人還是少失言比較好

高雄市長陳其邁（中），今天下午參加青年局的「青年創新音樂發展培育計畫」。（記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁（中），今天下午參加青年局的「青年創新音樂發展培育計畫」。（記者葛祐豪攝）

2023/08/13 17:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天在台南脫口而出ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ，引發議論；對此，高雄市長陳其邁今天下午接受聯訪時表示，他不知道侯的前言後語是什麼，不過總統候選人還是少失言多謹慎比較好，也歡迎侯友宜到南部來走走。

侯友宜今天一整天都在高雄跑行程，高雄市長陳其邁下午則一席休閒裝扮，參加青年局從舉辦的「青年創新音樂發展培育計畫」，與滅火器等樂團同歡，媒體問他「對侯友宜的ㄅ一ㄤˋ ㄅ一ㄤˋ說，有沒有什麼看法？」

陳其邁回說，「他講ㄅ一ㄤˋ ㄅ一ㄤˋ 我是不知道他前言後語是什麼，不過總統候選人還是少失言多謹慎比較好」，歡迎侯友宜到南部來走走，因為王金平院長跟他見面的時候，也說希望他來南部走走，我想站在地主，當然歡迎所有的總統候選人都來，這樣也會比較了解南部的問題。

陳其邁話鋒一轉，希望總統候選人多來前鎮漁港走走，「不來怎麼會知道問題呢？怎麼會知道討海人的辛苦呢？」南部的很多的建設、南部的發展，都希望任何的總統候選人多來走走，貼近土地、接近人民都是好事，歡迎侯市長。

另對於亞洲百大DJ、DJ SODA來高雄表演，捐出30萬給高雄市政府，表達對颱風災民的關心，陳其邁表示「真的是有點意外，本來想說奇怪怎麼廟會的活動，SODA會來到高雄？」後來才了解，她其實以前就來過高雄，也非常喜歡高雄。

他說，這次DJ SODA除了來表演，又捐款給高雄市一些需要幫助的市民朋友，善款已經存到市府的專戶，會好好利用。市政府也有很多的活動，下次有機會的話，我們會邀請她來，當我們最好的貴賓，有更大的舞台能夠歡迎她來。

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