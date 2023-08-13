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國台辦嗆賴清德過境美國 陸委會：中共才是國際公認「麻煩製造者」

副總統賴清德於台灣時間13日上午抵達美國紐約，展開過境行程。陸委會今日表示，賴副總統出訪期間，中共在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。（總統府提供）

副總統賴清德於台灣時間13日上午抵達美國紐約，展開過境行程。陸委會今日表示，賴副總統出訪期間，中共在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。（總統府提供）

2023/08/13 16:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕副總統賴清德12日啟程出訪巴拉圭，今日過境美國紐約。中國國台辦發言人朱鳳蓮嗆聲，賴清德打著「過境」的幌子，幹著到美賣台、謀取私利的勾當，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」；陸委會駁斥，中共蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

朱鳳蓮聲稱，堅決反對賴清德以任何形式竄美活動，堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨份子及其分裂行徑。

朱鳳蓮說，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，自詡務實台獨工作者，出於騙取選票圖謀，打著「過境」的幌子，幹著到美賣台、謀取私利的勾當，損害台灣民眾利益，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

陸委會今日表示，中華民國台灣是主權國家，賴副總統代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是台灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，中共無權置喙。

陸委會進一步指出，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水炮攻擊菲律賓運補船隻，長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾。賴副總統出訪期間，中共更在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

陸委會強調，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從。台灣未來將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進，危害區域和平安全的不負責任作為。

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