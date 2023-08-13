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反對武統台灣！ 海外中國人舉標語歡迎賴清德

副總統賴清德過境紐約，於美東時間12日晚間抵達下榻飯店。與過往兩岸僑胞立場迥異不同，這次除了大批台僑齊聚迎接，也有一群支持民主價值的旅美中國人士持標語熱情歡迎賴清德。中國異議人士郭寶勝在推特上轉發現場相關影片。（翻攝自推特）

副總統賴清德過境紐約，於美東時間12日晚間抵達下榻飯店。與過往兩岸僑胞立場迥異不同，這次除了大批台僑齊聚迎接，也有一群支持民主價值的旅美中國人士持標語熱情歡迎賴清德。中國異議人士郭寶勝在推特上轉發現場相關影片。（翻攝自推特）

2023/08/13 16:22

〔記者呂伊萱／綜合報導〕副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約，於美東時間12日晚間抵達下榻的樂天紐約皇后飯店。與過往兩岸僑胞對峙不同，這次除了大批台僑齊聚迎接，也有一群支持民主價值的旅美中國人士手持中華民國國旗、美國國旗和各式標語歡迎賴清德，高喊「反對武統台灣！支持賴清德，支持台灣民主！」

標語內容寫有「Defend the Lighthouse of Liberty」（捍衛自由燈塔）、「Against War On Taiwan」（反對侵台戰爭）、「支持台灣民主」，還有看板以大大的紅色叉叉符號劃掉「侵臺」兩字。

這群海外中國人士也高喊出口號，表達支持賴清德過境美國，口號包括「台灣加油！歡迎賴清德！」、「反對武統台灣！支持台灣民主！支持台灣自由！」、「打倒習包子！台灣獨立！」

綜合媒體報導，現場有流亡美國的中國人士受訪表示，六四開始就犧牲非常多的人，中國成為封閉的國家，習近平披著這麼一層外衣，行使皇帝獨有的權利。他們要告訴台灣人中國人遭受什麼危難，台灣要堅持住「民主自由的燈塔」。

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