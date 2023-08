反對武統台灣！ 海外中國人舉標語歡迎賴清德

副總統賴清德過境紐約,於美東時間12日晚間抵達下榻飯店。與過往兩岸僑胞立場迥異不同,這次除了大批台僑齊聚迎接,也有一群支持民主價值的旅美中國人士持標語熱情歡迎賴清德。中國異議人士郭寶勝在推特上轉發現場相關影片。(翻攝自推特)

〔記者呂伊萱/綜合報導〕副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約,於美東時間12日晚間抵達下榻的樂天紐約皇后飯店。與過往兩岸僑胞對峙不同,這次除了大批台僑齊聚迎接,也有一群支持民主價值的旅美中國人士手持中華民國國旗、美國國旗和各式標語歡迎賴清德,高喊「反對武統台灣!支持賴清德,支持台灣民主!」

標語內容寫有「Defend the Lighthouse of Liberty」(捍衛自由燈塔)、「Against War On Taiwan」(反對侵台戰爭)、「支持台灣民主」,還有看板以大大的紅色叉叉符號劃掉「侵臺」兩字。

這群海外中國人士也高喊出口號,表達支持賴清德過境美國,口號包括「台灣加油!歡迎賴清德!」、「反對武統台灣!支持台灣民主!支持台灣自由!」、「打倒習包子!台灣獨立!」

綜合媒體報導,現場有流亡美國的中國人士受訪表示,六四開始就犧牲非常多的人,中國成為封閉的國家,習近平披著這麼一層外衣,行使皇帝獨有的權利。他們要告訴台灣人中國人遭受什麼危難,台灣要堅持住「民主自由的燈塔」。

