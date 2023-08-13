和平保台說明會登場 鍾佳濱︰債留子孫是扭曲事實

和平保台溫暖好政說明會里港場參加民眾踴躍。（鍾佳濱服務處提供）

2023/08/13 16:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕立委鍾佳濱今天在里港鄉舉辦屏東縣首場和平保台溫暖好政說明會，文化部長史哲表示，前瞻計畫與預算的分配使用，是為南北區域公平及均衡發展而做的努力，絕非選舉對手所說的「對藍綠執政地方政府大小心」；鍾佳濱則以數據駁斥在野黨批評民進黨債留子孫是扭曲事實。

參加這場說明會的有縣長周春米、前縣長曹啟鴻、文化部長史哲、民進黨中央黨部中國部主任吳峻鋕、台北市議員簡舒培等人，里港鄉長徐國銘、鄉代會主席林綿顯、縣議員陳明達等地方人士都出面力挺賴清德參選總統、鍾佳濱競選立委連任，場面熱烈。

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周春米指出，馬英九執政全國長照預算只有30億元，只與目前屏東縣一年的長照經費差不多，而民進黨執政用心照顧長者，她上任後很快成立全國第一個長照處，這就是溫暖好政。

周春米說，最近幾年中央前瞻計畫補助屏東縣治水60億元，有效改善水患；文化建設補助歷史建築再造，翻轉城市鄉鎮；而無自來水地區供水改善計劃，全縣獲得23億元補助，里港鄉佔1.5億元，大大提升自來水普及率，相信未來賴清德當選總統、鍾佳濱連任立委，會再繼續對屏東縣建設大力支持。

文化部長史哲指出，前瞻基礎建設是為了南北均衡發展，有人卻扭曲成執政黨大小心，須知前瞻計畫是由地方政府來申請，若沒來申請當然就沒有經費，有申請的，行政院也必須好好把關。

史哲強調，文化部支持屏東的文資修復活化成果，包括勝利星村、屏東縣民公園、屏菸1936文化基地等數個新地標，帶動地方人流與產業活絡發展，提升民眾的藝文體驗，民進黨執政以來，台灣的進步大家感同身受。

鍾佳濱說，在野黨批評民進黨執政債留子孫，但實務上當年李登輝交棒給陳水扁就負債近3兆元，馬英九又增加1.7兆元，反觀蔡英文執政只有增加4300億元，而且去年稅收超過預期5000億元，為了因應疫情衝擊，才發放給全國每人6000元、補助學生就學貸款、私校學費，否則任內就沒有增加債務，到底誰會執政持家一清二楚，不容抹黑。

縣長周春米參加和平保台溫暖好政說明會。（鍾佳濱服務處提供）

文化部長史哲。（鍾佳濱服務處提供）

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