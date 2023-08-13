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賴清德抵紐約下榻飯店 數百僑胞揮國旗高喊台灣加油

副總統賴清德抵達紐約下榻飯店，獲數百名挺台僑胞夾道歡迎，賴也與大家握手寒暄。（圖由總統府提供）

副總統賴清德抵達紐約下榻飯店，獲數百名挺台僑胞夾道歡迎，賴也與大家握手寒暄。（圖由總統府提供）

2023/08/13 12:09

〔特派記者陳昀／隨行採訪報導〕副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，美東時間12日晚間（台北時間13日上午）過境紐約，賴晚間約10時抵達下榻飯店時，獲數百名僑胞及挺台中國人士夾道熱烈歡迎，眾人高喊「台灣加油、副總統加油」，賴微笑與僑胞握手問候並接受獻花，未見中國統派團體抗議。

賴清德率領的訪團於美東時間晚間8時49分降落紐約甘迺迪國際機場，由駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，賴隨後驅車前往曼哈頓的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），於晚間10時左右抵達。

賴清德抵達飯店前，街區兩側人行道的集會區站滿台灣僑胞與挺台的中國僑界人士，數百名支持者在現場拉布條、揮舞我國與美國國旗，並高舉歡迎標語，高喊台灣加油、副總統加油、自由加油、Keep Taiwan Free（守護台灣自由）等口號，還有民眾準備賴清德英文姓氏LAI的LED燈裝置。

賴清德下車後微笑向眾人揮手，並與現場僑胞握手寒暄，接受獻花後一度步入飯店，又轉身走回街邊，向對街的支持民眾揮手，才又與訪團成員走回飯店，現場未見中國統派團體抗議或黑幫滋擾。

賴清德今晚沒有公開行程，總統府副秘書長黃重諺說明，賴清德明天中午將前往緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加「主流暨僑界人士宴會」，場地與蔡總統4月前往紐約相同，僑宴結束後在同一處舉辦青年座談，邀請紐約當地創業有成的台灣青年交換意見，聆聽各領域對產業發展的想法，預定同日晚間10時乘專機飛往巴拉圭、16日回程過境舊金山。

副總統賴清德抵達紐約下榻飯店，獲數百名挺台僑胞夾道歡迎，賴也與大家握手寒暄。（圖由總統府提供）

副總統賴清德抵達紐約下榻飯店，獲數百名挺台僑胞夾道歡迎，賴也與大家握手寒暄。（圖由總統府提供）

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