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卓冠廷批許淑華卸責 南投縣府：災防非中央例行性通報就可甩鍋

行政院副院長鄭文燦（面對鏡頭中，帶眼鏡者），5日下午坐鎮南投縣災害應變中心，其右側是南投縣長許淑華。（行政院提供）

行政院副院長鄭文燦（面對鏡頭中，帶眼鏡者），5日下午坐鎮南投縣災害應變中心，其右側是南投縣長許淑華。（行政院提供）

2023/08/13 12:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨發言人卓冠廷發文，抨擊南投縣長許淑華說謊卸責鬧荒謬事件，南投縣府新聞及行政處長蔡明志代許淑華回應，災防各有分工，但關鍵時刻，必須共同承擔，不是中央表示事先有多少的例行性通報，就可以甩鍋，況且4日仁愛降下破紀錄的累積雨量符合中央災害應變中心開設，卻在中午就撤除。

卓冠廷在臉書發文批評許淑華，8月3日中央陸續發佈警戒、撤離通知，許淑華4日還在歲月靜好、推銷觀光（意指許的臉書還在貼與觀光有關的圖文），而許鬧了3件荒謬事件，包括：中央連發34條黃色土石流警戒、33條紅色警戒、12條撤離通知。許淑華身為指揮官多次忽視撤離通知，464名保全戶只撤離94人；國軍5日就進駐災區，卻說沒有來；中央4日中午颱風警報解除才撤除應變中心，卻謊稱中央應變中心3日撤除，並忽略行政院院長陳建仁主持工作會議，5日副院長鄭文燦到南投調度中央資源協助南投縣。

對於卓冠廷的批評，許淑華本人未回應，而由縣府新聞及行政處長蔡明志代為回應，蔡明志說，8月4日縣長的行程只有列席議會臨時會開幕跟坐鎮應變中心，沒有推銷觀光的行程，不實指控可以停止。

蔡明志表示，面對颱風威脅，雖然中央和地方各司其職，災防各有分工，但關鍵時刻，必須共同承擔，不是中央表示事先有多少的例行性通報，就可以甩鍋，不用負責了。8月4日南投仁愛降下破紀錄的累積雨量，完全符合《中央災害應變中心作業要點》二級開設的條件，惟中央應變中心卻於當日中午12時30分撤除，是內政部研判沒有開設二級的必要嗎？

行政院副院長鄭文燦（右2），6日與南投縣長許淑華（右1）、立委蔡培慧（右3）到仁愛鄉勘災。（行政院提供）

行政院副院長鄭文燦（右2），6日與南投縣長許淑華（右1）、立委蔡培慧（右3）到仁愛鄉勘災。（行政院提供）

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