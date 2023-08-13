國民黨團攤開救災時間軸 批陳內閣救災不力還看顏色

國民黨立法院黨團13日召開「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會，總召曾銘宗（左）、首席副書記長李德維（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2023/08/13 11:31

〔記者林欣漢／台北報導〕卡努颱風外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，南投縣政府防災與救災備受質疑，立法院國民黨團今天召開「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會，拿出救災時間軸，質疑中央救災應變中心提早解除，行政院長陳建仁、內政部長林右昌還以政治性語言、惡人先告狀指責南投縣長許淑華救災不力，「心裡除了顏色及政治，到底為災民做了什麼」。

國民黨團首席副書記長李德維指出，3日下午水保署提出相關警戒，當晚仁愛鄉公所就依據中央建議提出處置，隔天4日早上覺得雨量很大決定停班停課，縣府也展開救援工作，反觀中央最早開設的災害應變中心卻在4日中午撤除，當縣府與公所發現雨量變大，中央反而拔腿。

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李德維表示，攤開時間軸可看到中央惡人先告狀，陳建仁還說南投沒有超前部署，沒有高雄做得好，這樣子的政治性語言，把南投的災民置於何處，林右昌以為先講先贏，時間軸攤開讓這些該負責的單位汗顏。

國民黨團表示，希望陳建仁、林右昌自我反省檢討，傲慢沒有落魄的久，這次這樣大的災害，心裡除了顏色及政治，到底為災民做了什麼。

黨團總召曾銘宗也說，中央沒有超前部署，還撤除災害應變中心，不關心南投的災情還故意抹黑，國民黨團呼籲救災第一，陳建仁、林右昌不要滿腦選舉及選票，救災失職失能。

國民黨立委賴士葆表示，從救災時間軸可看出，中央對南投根本是「不知不覺」，媒體都報導南投災情，中央還解除應變中心，根本是麻木不仁。按理說中央大官去勘災，應該要不分顏色全力相助，做點地方政府做不到的，結果陳建仁、林右昌相繼用政治語言去指責許淑華，這樣的扯後腿冷血行為在世界上還是少見。

國民黨立法院黨團13日召開「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會，總召曾銘宗（左）、首席副書記長李德維（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

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