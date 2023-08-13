批許淑華說謊卸責鬧荒謬事件 卓冠廷：應向南投人道歉

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2023/08/13 10:31

〔記者謝君臨／台北報導〕卡努颱風外圍環流日前重創南投縣仁愛鄉，內政部長林右昌批評南投縣長許淑華為轉移防救災不力，竟惡意攻擊行政院長陳建仁與中央政府。民進黨發言人卓冠廷也發文指出：「為什麼連好脾氣的陳建仁院長都生氣？因為，南投縣許淑華縣長真的太扯了！」並指許淑華至少鬧了三大荒謬事件，每一件都是離譜至極。

卓冠廷表示，陳建仁院長其實很少發脾氣，為什麼這次面對南投縣的災情，卻讓他「不忍了」？在他看來，一個縣長不進入狀況，甚至為轉移焦點，掩蓋此次防災及救災不力造成的民怨，不惜用說謊和惡意攻擊陳建仁與中央政府的方式，是誰都會受不了，但也因此，讓真相更清楚攤開在國人面前，社會能有公評。

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卓冠廷說，首先，卡努颱風確實重創南投縣，但許淑華卻好像和南投人活在兩個世界；8月3日中央陸續發佈警戒、撤離通知，翌日許淑華還在歲月靜好、推銷觀光。被災民抱怨第一時間沒去災區的許淑華，為掩飾自己在南投防災及救災的無能，選擇用說謊的方式先指著別人鼻子罵，噴口水說國軍救災沒到位，再臭槓中央在防災過程不知不覺。

卓冠廷直言，許淑華這一連串的卸責中，至少鬧了三大荒謬事件，每一件都是離譜至極，每一件也都不是一個縣市首長應該犯的錯誤。首先，8月3日到5日連3天的土石流警戒，許淑華視而不見。中央連發共34條黃色警戒、33條紅色警戒、12條撤離通知。許淑華身為指揮官，多次忽視撤離通知，以災情最嚴重的仁愛鄉來說，土石流紅色警戒地區的保全戶有464名，但只撤離了94人。

卓冠廷指出，其次，國軍8月5日國軍就進駐災區，許淑華卻在8日謊稱國軍沒有來；而後，被質疑真正第一時間沒去災區的反而是許淑華本人。最後，4日卡努颱風警報解除，中央才解除颱風災害應變中心，許淑華卻謊稱中央3日就撤災害應變中心；更刻意忽略5日陳建仁還主持工作會議並與南投縣政府視訊，行政院副院長鄭文燦更到南投調度中央資源協助南投。

卓冠廷說，中央從陳建仁、鄭文燦、林右昌、國軍及中央各單位為南投水深火熱忙翻天，民進黨立委蔡培慧更是沒日沒夜四處會勘，聯絡農業部協助民眾農損補償，說真的，許淑華可以不用感謝，因為他們都知道這是他們該做的。

卓冠廷痛批：「就連妳（指許淑華）的一連串疏失，就我的了解，第一時間陳建仁院長也覺得就算了，但你一連串的撒謊、騙人、責怪出力的人，這就是人品的問題了，對，妳真的很沒品。最重要的，妳連縣長的職責都沒做到，差點釀成更大的災害，妳真的需要對南投人誠摯道歉。」

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