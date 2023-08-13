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侯友宜形象片主打關公重承諾暗酸郭董？ 王金平避談

王金平（中）今天與侯友宜（中右）早餐會，一起高呼「全壘打、凍蒜！」（記者葛祐豪攝）

王金平（中）今天與侯友宜（中右）早餐會，一起高呼「全壘打、凍蒜！」（記者葛祐豪攝）

2023/08/13 09:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平今天與國民黨總統參選人侯友宜早餐會，針對侯友宜有一支形象片，主打關公重承諾的形象，似乎有暗酸郭台銘的意味？王金平表示「今天沒談這問題！」

侯友宜今天（13日）一整天都在高雄，共安排6場行程，前立法院長王金平盡地主之誼，一早邀請他及高屏共9位立委參選人，共進早餐。

王金平會後受訪時說，透過早餐會，與侯友宜坦承說出內心話，今天都做到了。

媒體問他︰「對於有人說關公兄弟，會不會覺得誠信比較重要？」王金平回說︰「今天沒談這問題，你們都要聽這個吼！」

針對侯友宜有一支形象，主打關公重承諾的形象， 似乎有暗酸郭台銘的味道？媒體追問︰「認同侯市長這樣理念嗎？」王金平重申︰「今天沒講這些，是談立委參選人問題，如何與侯市長有好的連結，這樣而已，沒談其他事情！」

媒體追問︰「郭台銘出來選，有沒有談到一些焦慮？」 王說，沒啦，有信心，侯市長他有信心，「我們覺得他講的有道理，一步一步來 ，最後還是有信心當選！」

媒體又問︰「最近很多挺郭的議長，最後郭表態的話，這些議長會不會歸隊？」王金平表示「現在還沒有表態，這個議題今天不談，先談立委本身的問題，如何與侯市長連結，彼此互相照應造勢，贏得選民支持」

另對於高雄8席立委，有把握上幾席？王握拳說︰「 今天不是講全壘打全壘打，你（記者）如果支持就全壘打！」

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