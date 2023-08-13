為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

侯友宜今天轉戰高雄 王金平高喊凍蒜

國民黨總統參選人侯友宜（中）今天（13日）來到高雄，與前立法院長王金平（左4）及黨籍立委參選人一起高喊凍蒜！（記者葛祐豪攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）今天（13日）來到高雄，與前立法院長王金平（左4）及黨籍立委參選人一起高喊凍蒜！（記者葛祐豪攝）

2023/08/13 07:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（13日）一整天都在高雄，共安排6場行程，一早前立法院長王金平盡地主之誼，請他吃早餐，一起高喊凍蒜！

昨天還在台南的侯友宜，今天一早來到高雄，王金平特別盡地主之誼，上午在國民黨高雄市黨部邀請他及高屏共9位立委參選人，一起共進早餐，國民黨高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩等人作陪。

王金平上午6點55分抵達黨部，侯友宜於上午7點5分驅車到達，雙方先握手致意，並與立委參選人一起排排站高喊凍蒜，展現團結氣勢，但2人在早餐會前並未受訪。

侯友宜今天一整天都在高雄趴趴走，壓縮時間共安排了6場行程，除了早餐會，上午9點15分在市黨部另安排「與三民區里長有約」；重頭戲在上午10點半、林皇宮的「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，這是侯友宜正式代表國民黨參選總統後，首次在高雄策畫的造勢活動，造勢地點與柯文哲之前高雄造勢，還是同一個場地。

今天下午，侯友宜一連安排3場寺廟參香及座談行程，下午2點先到鳳山區北極殿參香座談、3點20分到三民區襃忠義民廟、4點50分到左營區鳳邑舊城城隍廟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘造勢大會人氣熱 邱毅分析選戰觀察重點
2023/08/11 13:22

郭台銘造勢大會人氣熱 邱毅分析選戰觀察重點
郭台銘來勢洶洶 朱立倫：造成分裂 絕對反對
2023/08/11 05:30

郭台銘來勢洶洶 朱立倫：造成分裂 絕對反對

世客博必看！全台最大3D投影光雕秀
王金平促國民黨中央盡速主導侯友宜選務 目前未見積極輔選計畫
2023/07/29 17:24

王金平促國民黨中央盡速主導侯友宜選務 目前未見積極輔選計畫
厚友誼立委後援會成立 侯友宜引用王金平金句：腰要彎打選戰
2023/07/05 20:59

厚友誼立委後援會成立 侯友宜引用王金平金句：腰要彎打選戰

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播