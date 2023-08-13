侯友宜今天轉戰高雄 王金平高喊凍蒜

國民黨總統參選人侯友宜（中）今天（13日）來到高雄，與前立法院長王金平（左4）及黨籍立委參選人一起高喊凍蒜！（記者葛祐豪攝）

2023/08/13 07:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（13日）一整天都在高雄，共安排6場行程，一早前立法院長王金平盡地主之誼，請他吃早餐，一起高喊凍蒜！

昨天還在台南的侯友宜，今天一早來到高雄，王金平特別盡地主之誼，上午在國民黨高雄市黨部邀請他及高屏共9位立委參選人，一起共進早餐，國民黨高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩等人作陪。

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王金平上午6點55分抵達黨部，侯友宜於上午7點5分驅車到達，雙方先握手致意，並與立委參選人一起排排站高喊凍蒜，展現團結氣勢，但2人在早餐會前並未受訪。

侯友宜今天一整天都在高雄趴趴走，壓縮時間共安排了6場行程，除了早餐會，上午9點15分在市黨部另安排「與三民區里長有約」；重頭戲在上午10點半、林皇宮的「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，這是侯友宜正式代表國民黨參選總統後，首次在高雄策畫的造勢活動，造勢地點與柯文哲之前高雄造勢，還是同一個場地。

今天下午，侯友宜一連安排3場寺廟參香及座談行程，下午2點先到鳳山區北極殿參香座談、3點20分到三民區襃忠義民廟、4點50分到左營區鳳邑舊城城隍廟。

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