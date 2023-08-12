遭控發展核武 阿扁：如果有也是在兩蔣時代

陳水扁被指控在任內發展核武，他晚間澄清，如果台灣有核武也在兩蔣時代。（資料照）

2023/08/12 20:36

〔記者王捷／台南報導〕媒體報道美國曾任「美國科學家聯盟」（FAS）會長30年的史東（Jeremy Stone）在新書中，指控陳水扁在2004年發展核武，陳水扁晚間回擊是子虛烏有，並強調如果台灣有發展核武也是在兩蔣時代。

阿扁的澄清新聞指出，史東曾在他任內來台訪問，目的想居中牽線兩岸會談，最後也沒有下文，兩人會晤時，根本沒有談到發展核武議題，更別說史東曾力阻台灣發展核武。

請繼續往下閱讀...

陳水扁說，他在任內主張非核家園並停建核四，8年任內從未有發展核武的想法與作為，反觀1970的4月24日時，訪美遇刺的蔣經國，還特地去加州看蔣家的「核武計畫」，如果台灣有發展核武也是兩蔣總統任內。

何況，揭發1988年張憲義叛逃事件的，正是時任「輪椅立委」吳淑珍的特別助理陳水扁所接獲的情資。

張憲義曾是我國陸軍上校，他的專長就是核子工程，他曾參與中山科學研究院的核武研發，但他隨後被美國人勸誘為內諜，將相關情報交給美軍而被我國視為叛國者，1988年在美國中央情報局（CIA）安排下潛逃至美國並取得美國國籍。

陳水扁說，面對張憲義叛逃事件，他當時勇敢挺身而出，他才是台灣核武終結者，那已經是1988年的事，因此史東新書所說嚴重失真。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法