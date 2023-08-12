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台南鑽蚵殼喊「不反對太陽光電」 侯友宜：要兼顧生產生活生態

侯友宜小露一手，幫阿公在蚵殼鑽孔、綁蚵殼串。（記者楊金城攝）

侯友宜小露一手，幫阿公在蚵殼鑽孔、綁蚵殼串。（記者楊金城攝）

2023/08/12 18:10

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（12日）下午到台南北門蘆竹溝關心光電議題，他說，不反對太陽光電，但要兼顧生產、生活和生態，尊重在地居民的聲音。

蘆竹溝太陽光電場引起當地居民抗議，蓋好的光電場緊鄰民宅，侯友宜上次到台南七股關心漁電共生，今天再到蘆竹溝關心居民受光電影響生活、養蚵，他和居民熱情招呼，幫阿嬤的肩頸按摩，也小露一手，幫阿公在蚵殼鑽孔綁蚵殼串。

侯友宜說，不反對發展再生能源的太陽光電，但不能破壞居民原有的生活和生態，政府應嚴格把關。

侯友宜說，蘆竹溝聚落南側種滿光電密密麻麻，離住戶太近了，南風吹，庄內像烘爐衝擊生活。

侯友宜強調，不反對太陽光電，但要尊重在地居民聲音，也要考慮環境生態的永續，更重要不要影響居民的生計，政府要重視、解決問題，讓太陽光電繼續發展。

侯友宜說，蘆竹溝反光電自救會要求光電板後退60公尺，政府要聽進去，多溝通和協調，以居民生活為主要考量，不用等他做總統，現在政府就可以來做。

侯友宜隨後到蘆竹溝西天宮、蚵寮保安宮、南鯤鯓代天府參拜。

侯友宜（中）到台南北門南鯤鯓廟參拜五府千歲，南鯤鯓廟董事長陳浚鎰（前右）、總幹事侯賢遜（前左）致贈平安糕。（記者楊金城攝）

侯友宜（中）到台南北門南鯤鯓廟參拜五府千歲，南鯤鯓廟董事長陳浚鎰（前右）、總幹事侯賢遜（前左）致贈平安糕。（記者楊金城攝）

侯友宜（前）到台南北門蘆竹溝關心光電議題。（記者楊金城攝）

侯友宜（前）到台南北門蘆竹溝關心光電議題。（記者楊金城攝）

侯友宜（中）幫阿嬤按摩肩頸。（記者楊金城攝）

侯友宜（中）幫阿嬤按摩肩頸。（記者楊金城攝）

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