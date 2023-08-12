仁愛鄉風災口水繼續噴 南投縣長許淑華：中央對災情掌握是「不知不覺」

南投縣長許淑華12日再指中央對災情掌握是「不知不覺」，4日中午若不撤中央災害應變中心，救災就會更順暢。（南投縣府提供）

2023/08/12 17:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉因卡努颱風帶來暴雨受災嚴重，目前道路已大都搶通，進入土石清理和家園復建階段。南投縣長許淑華今天再度抨擊中央在4日中午撤除災害應變中心，對災情掌握已是「不知不覺」，若不撤除應變中心，救災工作會更順暢；但因8月4日早上許淑華還在臉書po文推銷茶館、吃牛肉麵的照片而非南投縣境內相關災情與救災的訊息，被質疑才是「不知不覺」。

對此，許淑華回應，4日臉書共貼了15則訊息，有14則跟災情有關，而這則臉書也有寫是前幾天出席開幕活動，正常人一看就知道不是4日的活動。

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南投縣長許淑華今天在仁愛鄉長江子信陪同下，前往南豐村慰勞今天投入山上土石清理、消毒、淨水和物資運補的562名國軍弟兄，並送上600份雞排，由第五作戰區指揮官詹元勳代表接受，接著到南豐天主堂探視安置當地的受災民眾，並感謝在該村義煮的義煮團成員。

仁愛鄉的道路幾乎都搶通，救災工作已轉為家園清理和復建階段，被稱為最悲情加油站的南投加油站，土石經數日清理已清完，而器材設備遭嚴重破壞，恐怕還要一段時間才有辦法恢復營業。

繼昨日在台中市爆中央應變中心4日中午撤除，許淑華今天在仁愛鄉南豐村也再細說從頭，並強調水保署3日的土石流警戒通報，縣府都有通報公所，4日清晨仁愛鄉公所就宣布停班停課，縣府當日上午8時也將災害應變中心提升為二級開設，但中央災害應變中心卻在4日上午12時30分撤除，顯示中央對各地災情沒有完全掌握，雖南投縣不敢說超前布署，但反觀中央對災情掌握不只後知後覺，而是「不知不覺」。

許淑華說，後來南投縣是因水情泛濫，縣災害應變中心即一級開設，且5日向行政院副院長鄭文燦提出直升機和國軍支援的要求，中央4日中午若不撤除災害應變中心，大家就會提高警覺，救災工作一定就會更順暢，感謝中央後來全力的協助，而對中央的指教也會檢討，希望紛擾就此停止，做好復建工作比較重要。

國軍12日投入562名國軍弟兄到仁愛鄉協助清理土石。（南投縣府提供）

南投縣長許淑華（穿白衣者）送雞排給仁愛山上的國軍官兵。（南投縣府提供）

最悲情的南豐加油站土石已經清理得差不多。（民眾提供）

土石清理後的南豐加油站，可看到加油設備滿是土石的現況。（民眾提供）

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