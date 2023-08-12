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北市教育基金被柯文哲「挖東牆補西牆」挪去還債 蔣市府將編列44億預算

前台北市長柯文哲（左）任內將台北市地方教育發展基金從原有近140億元賸餘，8年不斷吃老本，「挖東牆補西牆」把應編列給教育基金的預算拿去還債。（記者王姝琇攝）

前台北市長柯文哲（左）任內將台北市地方教育發展基金從原有近140億元賸餘，8年不斷吃老本，「挖東牆補西牆」把應編列給教育基金的預算拿去還債。（記者王姝琇攝）

2023/08/12 16:19

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內將台北市地方教育發展基金從原有近140億元賸餘，8年不斷吃老本，「挖東牆補西牆」把應編列給教育基金的預算拿去還債，台北市長蔣萬安上任時僅剩約12億，目前還有7億，台北市政府擔心未來若需臨時急用卻無法支應，決定明年將多編列44億預算，用於如工程流標追加、學校災損修建等屬臨時急用事項。

北市府於2002年成立台北市地方教育發展基金，每年編列預算挹注，部分收入來自中央補助及收取市立學校學雜費、場地設備管理、場租門票、捐贈及基金孳息等，該基金歷任馬、郝、柯三任市長，在柯8年前接手時賸餘近140億餘元；豈料，柯上任後竟將原本應挹注給教育基金的預算拿去還債，8年來大幅減少預算挹注，導致該教育基金8年驟減128億元，蔣上任時只剩12億。

台北市教育局副局長陳素慧受訪表示，預計113年度將再編列44億，總共609億概算，但還是要等議會年底預算審查通過，每年經費都會有剩餘款，這筆錢會用在年間發生不可控事件，例如工程流標追加、學校災損修建等不在預算內款項，去年底約剩下12億。

陳素慧說明，教育基金目前大約剩下7億，基金餘額若剩很少，若學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應，因此目前預計編列44億。

副市長林奕華也表示，她於2013年接任北市教育局長、2014年交接時教育基金餘額還有120幾億，如今卻剩不到10億，認為教育局支出動輒數億起跳，包含明年軍公教加薪都需從教育基金支應，希望每年都多編，讓教育基金體質好。

另外，台北市教育局為因應新課綱學校開課，擬將分兩年度撥予26校共43名教師員額，滿足教師員額編制。

陳素慧表示，108課綱後選修課程需開出學校課程1.5倍，另有彈性課程、校本課程增加，高中職也希望市府增加教師員額，因此第一年有26個高中職先各給1個員額，第二年再補足。

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